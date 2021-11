Giovanna Schittino, chi è la moglie di Roy Paci/ Lei è una sua grande fan

Chi è Giovanna Schittino?

Giovanna Schittino è la moglie di Roy Paci, il cantautore siciliano di tantissime canzoni di successo come “Toda joia toda beleza” e “Adesso”. Un amore nato quasi per caso visto che si sono conosciuti proprio grazie alla musica. Giovanna, infatti, è una grandissima fan del trombettista siciliano e si sono incrociati per la prima volta proprio durante uno dei tanti concerti dell’artista. Un vero e colpo di fulmine tra i due che si sono anche sposati. Il matrimonio è stato celebrato il 6 settembre del 2018. Un grande amore tra i due: mai una lite o uno screzio e sopratutto la coppia vive la loro storia d’amore ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip.

Roy Paci è nato ad Augusta e sin da piccolo si appassiona alla musica cominciano a suonare prima il pianoforte e poi la tromba entrando nella band del paese. Molti anni dopo arriva il grande successo popolare grazie a brani diventati delle vere e proprie hit.

Roy Paci sulla moglie Giovanna Schittino: “grazie a lei mi sono riappropriato della mia terra”

Roy Paci e Giovanna Schittino sono innamorati da tempo. Durante un’intervista rilasciata alla stampa, il trombettista ha raccontato come l’unione con la moglie gli abbia permesso di riscoprire la bellezza della sua terra: la Sicilia. “Con la mia compagna ho avuto modo di vedere e di vivere i luoghi dove avvengono gli sbarchi, questi momenti mi hanno reso orgoglioso della comunità siciliana e dei valori che ancora sono presenti in questa terra” – ha precisato l’artista.

Non solo, il trombettista ha anche aggiunto: “mi sono riappropriato della mia terra e allo stesso tempo me ne sono innamorato nuovamente al punto di ritornarci a vivere dopo anni lontano da casa. Oggi apprezzo il fermento culturale e musicale siciliano e sono davvero orgoglioso del mio popolo…”.

