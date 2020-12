Giovanni Allevi/ Da Jovanotti a Massimo Ranieri, la sua consacrazione..

Giovanni Allevi è uno degli ospiti che questa sera calcherà il palcoscenico di Massimo Ranieri su Rai3. Classe 1969 di Ascoli Piceno, il pianista avrà modo di accompagnare la voce strepitosa e mai appassita dell’artista partenopea che terrà compagnia al pubblico di Rai3 in questa serata di Natale per allietare il suo pubblico. Il compositore e pianista si è diplomato nel 1990 in pianoforte al conservatorio di Perugia e già 10 anni dopo si è diplomato in composizione al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ma non prima di aver conseguito la laurea in Filosofia a Macerata. Sicuramente Giovanni Allevi ha fatto della disciplina e dello studio la sua arma vincente, la stessa che lo ha portato ad avere un repertorio tutto suo con le prime composizioni per pianoforte solista oltre a brani classici.

Giovanni Allevi ospite di Massimo Ranieri dopo il debutto con Jovanotti

L’inizio della sua carriera, però, è legato a Jovanotti e anche al suo storico bassista, Saturnino Celani, suo amico di infanzia. E’ proprio Jovanotti che con la sua etichetta produce il primo album di Giovanni Allevi. Da lì in poi inanella una serie di successi e di collaborazioni importanti che sicuramente lo hanno reso noto al grande pubblico tanto che dieci anni fa si siede al suo pianoforte per accompagnare Claudio Baglioni nel suo nuovo disco. La consacrazione è arrivata però nel Festival di Sanremo di Carlo Conti ospite della quarta serata cinque anni fa. Questa sera lo vedremo al fianco di Massimo Ranieri e a quel punto scopriremo come sarà il connubio tra i due musicisti e artisti.



