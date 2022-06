Giovanni Allevi ha il mieloma: “Devo curarmi”/ “Combatterò lontano dal palco”

Un annuncio via social che ha scosso il mondo della musica. Tramite la sua pagina Instagram, il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rivelato di avere un mieloma. Parole che hanno spiazzato i suoi seguaci, al suo fianco fin da subito per questa battaglia.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, ha confessato Giovanni Allevi nel suo messaggio sui social network: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica”. Il genio della musica ha poi annunciato indirettamente lo stop agli eventi: “Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Giovanni Allevi: "Suonai davanti a 5 persone"/ "Per star bene serve... l'ansia"

GIOVANNI ALLEVI HA IL MIELOMA

Il post di Giovanni Allevi è diventato virale nel giro di pochi minuti: il messaggio è accompagnato da una foto che ritrae le sue mani mentre scrive sul pentagramma. Ma traspare anche grande voglia di lottare e di tornare a suonare, come confermato dall’hashtag #tornopresto. Come confermato dai colleghi di Adnkronos, già negli ultimi concerti del tour Estasi, il fisico di Giovanni Allevi appariva contratto da un dolore molto forte. La decisione di sospendere il tour è arrivata dopo l’acclamato live alla Konzerthaus di Vienna, uno degli eventi dell’anno. Ricordiamo che il pianista a fine estate era atteso in Giappone e in Cina, dove è amatissimo. Ora lo aspetta un percorso terapeutico duro e importante, ma può contare sulla vicinanza e sul sostegno di migliaia di seguaci: “La Musica ti starà vicina! E anche tutto il tuo pubblico di sempre”, “Ti saremo tutti vicini affinché, il nostro bene ti possa stringere e sostenere per uscirne più forte di prima”, “Maestro, so che tornerai davvero presto”, alcuni dei messaggi su Instagram.

Giovanni Allevi, la moglie Nada Bernardo e i figli Lorenzo e Giorgio/ “Mio rifugio”

View this post on Instagram A post shared by ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

LEGGI ANCHE:

Giovanni Allevi, malattia: ha la sindrome di Asperger?/ "Per alcuni psicologi è possibile perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA