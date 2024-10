Giovanni Allevi continua ad emozionare con la dolcezza della sua musica e con la forza e la passione che lo hanno contraddistinto soprattutto negli ultimi anni. Il pianista di fama internazionale non ha mai nascosto la sua malattia: un mieloma, da cui lui stesso dice di non poter guarire. A quanto pare però sta riuscendo a tenerlo sotto controllo tornando sui palchi con le sue note melodiche. E quella battaglia che sta continuando a combattere ha deciso di onorarla anche con una sorpresa che ha voluto fare i giorni scorsi a un fan che ha sconfitto il tumore.

Succede al Teatro Petruzzella di Bari, dove Giovanni il 2 ottobre è tornato a suonare dopo 2 anni. Ad un certo punto la dedica commovente: “A un guerriero non si può dire di no”, aggiungendo: “voi sapete cosa intendo “. E ha iniziato a suonare l’Ave Maria di Schubert. Di certo un regalo che il fortunato, ‘nascosto’ tra il pubblico con la futura sposa, non si dimenticherà mai.

GIOVANNI ALLEVI, DALLA MALATTIA AL PALCO

La dedica al Pitruzzella è stata l’occasione per affrontare nuovamente un tema doloroso per Giovanni Allevi, quello della malattia con cui sta convivendo tuttora. La sorpresa dell’Ave Maria è arrivata a seguito della lettera di un fan barese che gli raccontava della malattia e delle imminenti nozze. Ma quell’esibizione per il pianista è stata speciale non solo per il bellissimo regalo che ha voluto fare ai futuri sposi, ma per il ricordo che lo legava all’ultima volta che era salito su quel palco, 2 anni prima , quando aveva scoperto di avere un mieloma multiplo e sapeva di entrare in un calvario da cui non sapeva come ne sarebbe uscito.

A rivelarlo è lo stesso pianista tramite un post sui social, dove ha anche rivelato che ora ha meno paura dell’inferno che ha attraversato. Dopodiché Giovanni Allevi ha manifestato come sempre la gratitudine per il calore che il pubblico gli manifesta e ha concluso con una frase di consapevolezza: “il cuore si è aperto alla vita, alla gratitudine, all’amore, come non mai.”