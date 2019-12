GIOVANNI ALLEVI: “MI SENTO MOLTO ‘FUORI'”/ “Ecco perché in Giappone sono un eroe”

Giovanni Allevi protagonista di un’intervista molto spensierata con Lorella Cuccarini a La vita in diretta. L’occasione per il pianista è quella di presentare il suo ultimo album, ma la bravura della conduttrice di Rai Uno è quella di far emergere anche gli aspetti privati del proprio ospite. Si parte ad esempio dal fatto che Allevi abbia composto l’inno ufficiale della Serie A per scoprire: “Io di calcio non so assolutamente niente. Per comporre questo brano ho pensato al campetto polveroso dell’oratorio dove giocavo io. Che ruolo avevo? Non lo so, io entravo in campo e correvo. Nella mia vita non ho mai avuto un ruolo“. Dato il periodo è inevitabile anche una domanda sul Natale: “Io avevo 8 anni e cantavo come voce bianca nella corale polifonica la notte del 24 dicembre. Vicino a me c’era mia mamma che era la soprano solista. Ricordo il profumo, l’atmosfera sacra, quei brani che cantavamo. Quello per me è il Natale“.

GIOVANNI ALLEVI: “MI SENTO MOLTO FUORI…”

Ma tra il video di un’imitazione, le immagini di un concerto e una riflessione sui massimi sistemi in studio, Giovanni Allevi racconta anche un aneddoto particolare che lo riguarda. Da qualche anno a questa parte, infatti, il compositore viene considerato un vero e proprio eroe nazionale in Giappone. Il motivo? Eccolo: “In un concerto ho avuto un distacco di retina nell’occhio sinistro. Ho visto il campo visivo che si restringeva ma ho continuato eroicamente a suonare. I giapponesi sono meravigliosi. Loro davvero amano l’Italia. Tutto il mondo ci rivolge un’ammirazione che noi in molti casi non condividiamo. Loro davvero ci considerano i nipoti di Leonardo, di Michelangelo….“. La battuta dell’intervista? Di sicuro quella che certifica la leggerezza dello spirito e la capacità di essere fuori dagli schemi di Allevi: “Come mi sento io? Io mi sento molto “fuori”, sì, molto fuori…“.

