Giovanni Allevi, morta sorella Maria Stella/ Senza vita in casa: ipotesi suicidio

E’ stata trovata morta Maria Stella Allevi, sorella del noto pianista e musicista Giovanni Allevi. Aveva 57 anni e come riferito dai colleghi di Fanpage la donna sarebbe stata ritrovata senza vita nella propria abitazione. Stando a quanto comunicato dagli inquirenti, così come spiegato sempre da Fanpage, la sorella dell’artista si sarebbe suicidata nella sua abitazione di Ascoli Piceno, e a lanciare l’allarme sarebbe stato un famigliare della vittima che non riusciva a mettersi in contatto con la stessa.

Gli inquirenti, come detto sopra, stanno trattando la morte della sorella di Allevi come un gesto volontario anche se, in base alle prime informazioni emerse, non sarebbero stati trovati dei biglietti di addio o una spiegazione dello stesso gesto. Sul luogo si sono recati i carabinieri, e nell’abitazione non vi era nessun altro in quanto la donna viveva da sola. Come il fratello, Maria Stella Allevi faceva la pianista, era diplomata al conservatorio, ma il lavoro che faceva per mantenersi era quello dell’insegnante.

GIOVANNI ALLEVI, MORTA LA SORELLA MARIA STELLA: NUOVO CHOC DOPO LA NOTIZIA DEL MIELOMA

Purtroppo non sono molte le notizie su Maria Stella Allevi, ma la cosa certa è che il musicista sta vivendo un periodo davvero delicato, così come confermato anche dalla triste nuova di qualche settimane, l’annuncio del mieloma. “Non ci girerò intorno – aveva raccontato lo straordinario pianista via social – ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”.

“La mia angoscia più grande – aveva continuato l’artista – è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Ora la notizia della morte della sorella, sicuramente un nuovo duro colpo per il già provato musicista. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti inerenti il decesso.

