Giovanni Allevi sta male a causa della malattia/ Rimandato il concerto a Taranto, la nuova data

Giovanni Allevi rimanda il concerto previsto a Taranto: ecco perchè

Giovanni Allevi è tornato ad avere dei problemi di salute, a causa del mieloma multiplo contro cui combatte da mesi. Il musicista è costretto a rimandare il concerto previsto per domani al Teatro Orfeo di Taranto. La data è stata spostata al 30 aprile, ma i fan potranno usufruire del biglietto già in possesso.

Giovanni Allevi: "Il mio futuro è un presente allargato"/ "Trasformo il dolore fisico in musica"

“Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo” questo l’ultimo post di Allevi che, a causa della malattia, non ha mai nascosto di subire dolori lancinanti. Recente l’esibizione all’auditorium di Roma, dove il musicista è tornato ad esibirsi dopo un lungo periodo di stop proprio per le sue condizioni di salute.

Amadeus, sfogo su John Travolta a Sanremo 2024/ "Si è parlato troppo di lui e nessuna importanza ad Allevi!"

Giovanni Allevi, il dolore della malattia: “Soffro di mal di schiena”

“Soffro di mal di schiena anche quando suono. Quando c’è il piano a coda, quello grande da concerto, la mia energia viene completamente assorbita e così anche il mio fisico. Certe posizioni che assumo, sono dolorose” dichiarava Giovanni Allevi, ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa.

E ancora: “Adesso io cerco di cogliere dalla vita tutti i doni che mi offre. Molto più di prima. Il mio futuro è un presente allargato, non voglio spingermi troppo in avanti”. L’artista ha poi spiegato il motivo per cui al Festival di Sanremo ha citato un filosofo, ovvero Kant: “L’ho citato perché quando ho affrontato il fatto che avrei potuto non farcela, il suo pensiero filosofico che parla dell’immortalità dell’anima mi ha dato molto sollievo. Nella profondità del nostro essere c’è qualcosa di più grande, qualcosa di buono e qualcosa che trascende il mio dolore fisico“.

ALLEVI A SANREMO 2024/ Il senso religioso sul palco dell’Ariston

© RIPRODUZIONE RISERVATA