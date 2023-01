Giovanni Allevi “Sto combattendo il mieloma”/ “Ce la sto mettendo tutta, aspettatemi”

Giovanni Allevi, pianista e compositore di Ascoli Piceno, sta lottando da mesi contro il mieloma multiplo, scoperto nel giugno 2022. Una battaglia che il musicista sta conducendo affidandosi alle cure mediche, ma anche al conforto dei suoi fan, i quali non hanno mai perso occasione di manifestargli il loro affetto e il loro supporto sotto ogni post social che il 53enne ha pubblicato. Sin dalla prima ora della malattia, del resto, Allevi era stato sincero e diretto con loro: “Non ci girerò intorno – scrisse in estate –. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”.

Per poi aggiungere: “Da mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!”. Così, confrontando le note che scaturiscono dal suono generato dal nome del male che l’ha colpito, durante il primo giorno di ricovero Giovanni Allevi ha iniziato a scrivere un brano per violoncello e orchestra, ispirato proprio da quella melodia. Poche ore fa, per mezzo di Instagram, il pianista ha fornito un nuovo aggiornamento circa le sue condizioni di salute.

GIOVANNI ALLEVI: “CE LA STIAMO METTENDO TUTTA! ASPETTATEMI!”

Questo, nel dettaglio, è stato il testo pubblicato su Instagram da Giovanni Allevi: “Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell’università. Per secoli la guarigione è stata un’arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni. La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato. Qui in Istituto si respirano il talento, l’intuizione, la forte volontà di guarire e alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi!”.

Il riferimento era al saggio di Franco Voltaggio, intitolato “L’arte della guarigione nelle culture umane”, pubblicato nel 1992. Anche in questa circostanza, sono stati numerosi i messaggi di sostegno che gli sono pervenuti da parte del suo pubblico, che, come ha ammesso lui stesso, gli sta dando il coraggio necessario per affrontare l’impegnativa battaglia che si trova a combattere.

