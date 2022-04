Giovanni Allevi: “Suonai davanti a 5 persone”/ “Per star bene serve… l’ansia”

Giovanni Allevi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio della giornata odierna, martedì 5 aprile 2022. Il musicista ha colto l’occasione per suonare il suo brano inedito “The first embrace”: “Il primo abbraccio che noi riceviamo è quello della nostra madre Terra. Ma c’è anche il primo abbraccio di una mamma al suo bambino e tra due amanti. Quando io mi metto a riprodurre questo brano, sono un cuore attaccato al pianoforte. Io nella musica cerco la grazia e il silenzio, che possono essere l’occasione per ripartire e ritrovare coraggio nella vita”.

GIOVANNI ALLEVI: “PER STARE BENE BASTA PRENDERE CONTATTO CON LA PROPRIA ANSIA”

“Per stare bene basta prendere contatto con la propria ansia… È allora che si spalanca di fronte a noi un orizzonte creativo entusiasmante”, ha dichiarato Giovanni Allevi, sottolineando che in occasione di un suo spettacolo a Napoli c’erano soltanto cinque persone in platea. Una signora gli disse: “Se vuole, può anche non suonare”. Lui, invece, si esibì e quelle cinque persone non escono mai dalla sua testa, perché lo aiutano a ricordare da dove è partito tutto.

