Giovanni Allevi/ “Un attimo mi ha cambiato la vita e oggi..”

Giovanni Allevi è pronto a tornare sul palco per lo speciale A grande richiesta (Minaccia bionda), uno degli show pensati per il sabato sera di Rai1 a suon di musica per celebrare i grandi artisti italiani e non solo. Sabato scorso è stata la volta della musica, questa volta toccherà alle bionde della musica italiana o, meglio, a Patty Pravo, qualcosa che sembra molto lontano dalle tonalità e dal modo di essere dell’artista, ma se così non fosse. Con una foto che lo vede in posa al fianco di Morgan e di Nina Zilli, Giovanni Allevi ha confermato la sua presenza all’appuntamento del sabato sera ma senza rivelare quale sarà il brano (o i brani) che porterà sul palco. Proprio lui, nei giorni scorsi, parlando del suo amore per la musica ha affermato che ci sono attimi che ti cambiano la vita, gli stessi che hanno segnato anche la sua carriera.

Giovanni Allevi sul palco di A Grande richiesta (Minaccia bionda)

In particolare, Giovanni Allevi ha raccontato ai fan sui social che fu proprio il direttore della sua scuola che entrò in classe cambiando la sua vita: “Ero immerso nella musica classica totalmente. Un giorno il direttore entrò nella mia classe e senza dire una parola mi mise in testa delle cuffie: fece partire il brano “Rumble” di Chick Corea. Mi si spalancò un mondo. Non sarei quello che sono se non fossi passato per quei pochi minuti”. E’ stato proprio in quel momento che Giovanni Allevi è diventato l’artista che conosciamo oggi e che è riuscito a mettere insieme il nuovo e la tradizione: “Chick Corea è volato in cielo, ma la sua musica, ritmica e rivoluzionaria, resterà per sempre.

Grazie Chick!”. E noi possiamo ancora ascoltare i frutti della sua musica grazie ad Allevi.



