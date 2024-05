Giovanni Angiolini: “Grande Fratello? Un po’ me ne sono pentito”/ “Vorrei una donna ambiziosa”

Giovanni Angiolini, chirurgo plastico dei vip, si definisce “empatico”. Parlando a “Ciao Maschio”, spiega: “Noi facciamo tanti sacrifici per raggiungere la preparazione e credo che questo sia spinto all’ambizione di fare del bene. Io fin da bambino percepivo gli stati d’animo e le sofferenze e per questo ho scelto la medicina. Per la mia emotività cerco di corazzarmi il più possibile ma capita anche che scenda una lacrima con qualche paziente. Diciamo che lo studio e la concentrazione ma anche l’abitudine fanno sì che uno riesca a svolgere il proprio lavoro. Sul lavoro sono emotivo ma sono “schermato” altrimenti sarebbe molto molto difficile farlo”.

Se sul lavoro cerca di nascondere un po’ quel suo emotivo, nel privato Giovanni Angiolini si comporta in maniera totalmente diversa. “Nella vita privata sono molto emotivo. Con la mia famiglia siamo un clan, è una cosa che abbiamo in comune. E lo sono anche nelle relazioni” spiega. Un altro aggettivo che attribuisce a se stesso è “ambizioso”: “Io sono ambizioso e ora che sono single vorrei stare con una persona come me. Le persone ambizione sono disciplinate, lottano per raggiungere un obiettivo. Le persone ambiziose si accontentano e non sono sicuro che siano così felici”.

Giovanni Angiolini: “Nella vita sono ambizioso”

Oltre ad essere un personaggio noto al pubblico, Giovanni Angiolini è prima di tutto un chirurgo plastico. A “Ciao Maschio” racconta: “A volte un uomo con un piccolo ritocchino si sente bello mentre donne meravigliose non pensano di esserlo. Quindi devi fare dei ritocchini ma anche essere uno psicologo per evitare di mostrificare le persone”. L’aspetto fisico è centrale nel suo lavoro e anche lo stesso chirurgo può contare su un’esteriorità molto piacevole: “Un aspetto piacente aiuta tanto nelle professioni, aiuta a diventare virale ed essere conosciuto. Ma è anche un bastone tra le ruote perché devi dimostrare molto più di tutti gli altri, devi dimostrare di essere bravo, soprattutto in una professione come la mia” spiega.

Parlando poi dell’esperienza in televisione con il Grande Fratello, Angiolini spiega: “Quello che mi ritrovo ora è frutto delle scelte che ho fatto. Mi trovo abbastanza bene con me stesso in questo momento. Il Grande Fratello? Venivo da un’area molto chiusa e mi ha permesso di farmi conoscere e dare un po’ di luccichio alla mia vita che era molto normale. Un po’ me ne son pentito ma neanche troppo, oggi sono qui anche per quello”.











