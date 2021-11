Giovanni Caccamo/ “Battiato si è trasformato in una luce onnipresente”

Nuovo album per Giovanni Caccamo, stimato cantautore siciliano e già protagonista in diversi Festival di Sanremo. L’artista ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Oggi è un altro giorno e, dopo aver parlato del grande rapporto con i nonni, ha ricordato i primi passi nel mondo della musica: «I primi quattro anni a Milano, dopo il trasferimento dalla Sicilia, sono stati frenetici. Ho capito che forse io mi trovo nell’equilibrio tra la lentezza e la frenesia. Inizialmente per due volte ho fatto il giro di tutte le etichette discografiche ricevendo solo indifferenza».

Giovanni Caccamo ha coltivato un grande rapporto con Franco Battiato, maestro recentemente scomparso dopo una lunga battaglia contro la malattia. Il cantautore ha ricordato un particolare della loro amicizia: «La perdita penso che sia solo fisica. Penso che Franco si sia trasformato in luce, in una luce onnipresente. C’è una frase che è un po’ l’eredità che ho ricevuto: “Hai una sola strada per essere un artista libero: scardinare l’arte dal fine”».

