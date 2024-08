Giovanni Caccamo è un giovane cantautore balzato alla grande popolarità grazie all’incontro nel 2012 con Franco Battiato. Un incontro che gli cambia la vista, che Giovanni viene scelto dal geniale artista per aprire il suo tour “Apriti Sesamo” e alcune date che Franco Battiato ha realizzato con feat. Antony and the Johnsons. Poco dopo arriva la firma di un contratto discografico con la Sugar Music di Caterina Caselli e per il giovane cantautore siciliano si presenta la grande occasione del Festival di Sanremo dove partecipa nel 2015 tra le Nuove Proposte con il brano “Ritornerò da te”. Parallelamente alla sua carriera da solista, Caccamo si fa conoscere ed apprezzare come autore scrivendo brani per diversi cantanti tra cui Deborah Iurato, Emma Marrone e Francesca Michielin e Federica Abbate.

Nel 2018 torna a Sanremo, questa volta tra i big, con il brano “Eterno” conquistando critica e pubblico. Dalle pagine di Vanity Fair, il cantautore ha fatto un bilancio di tutti questi anni dicendo: “penso di aver dato tanti riflessi della mia anima agli altri. L’ho fatto attraverso le mie canzoni, sforzandomi di creare un po’ di gentilezza e un po’ di luce intorno a me. Ho cercato di accendere un po’ di candele in una stanza buia”.

Giovanni Caccamo: dal successo con “Eterno” alla vita privata

La vita di Giovanni Caccamo è stata sicuramente segnata dalla morte del padre: “quando mio padre è mancato mi sono confrontato con il fallimento, perché la morte dopotutto ci sembra questo: un fallimento. Avevo 10 anni, è morto il 13 maggio, il giorno della Madonna di Fatima”. La musica è stata la sua compagna, la sua più grande amica e tramite le sue canzoni ha condiviso le “parti più dolorose della mia vita perché i momenti di sofferenza”. Proprio l’artista parlando di gioie e dolori ha sottolineato: “penso che condividere le fragilità e i dolori così come la bellezza e le emozioni che ci commuovono sia molto prezioso”.

Poche, invece, le informazioni sulla vita privata del giovane cantautore siciliano che è sempre stato molto restio a raccontarsi. Non è dato sapere se sia fidanzato o meno anche se in passato si è pensato che potesse essere legato alla collega Debora Iurato con cui ha collaborato e partecipato proprio al Festival di Sanremo, ma entrambi hanno sempre smentito la cosa.