Giovanni Caccamo, chi è/ Il cantautore scoperto da Franco Battiato

Giovanni Caccamo è un cantante italiano scoperto da Franco Battiato. La sua fama è dovuta alla vittoria nella categoria delle nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2015 seguito dal ritorno dell’cantante tra i Big nel 2016 con la canzone “Via da qui” al fianco di Deborah Iurato conquistando il terzo posto. Il cantante ha pubblicato il suo quarto disco nel 2021 intitolato “Parola” definito dall’artista stesso come un lavoro lungo e faticoso: “Mi sono ritrovato dinanzi a un foglio bianco”.

In molti credono che il cantante e l’attore Cristiano Caccamo siano fratelli, una notizia che è stata più volte smentita da entrambi che condividono lo stesso cognome, ma non la stessa famiglia. Giovanni Caccamo infatti è nato a Modica e ha successivamente studiato a Milano, città da cui è partita la sua esperienza come cantante, mentre l’attore è nato in Calabria e ha deciso di lasciare il proprio paese a 15 anni per trasferirsi in un convitto ad Assisi.

Giovanni Caccamo è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata e tende a non condividere sui suoi social, seguiti da 86,5 mila fan, i suoi rapporti sentimentali mostrando ai suoi follower solo alcuni lati della sua vita professionale e rapporti con amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Nonostante sia molto riservato negli anni sono stati attribuiti molti flirt al cantante, il più noto è proprio quello con Deborah Iurato con cui nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo anche se entrambi poco dopo sementirono tutte le voci su una loro possibile relazione.

