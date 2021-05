Giovanni Caccamo è fidanzato?/ Il presunto flirt con Deborah Iurato, smentito e poi..

Giovanni Caccamo è fidanzato? E’ questo il dubbio che attanaglia gli appassionati di gossip. Forse perché il cantante, da sempre, ha mantenuto un certo riserbo sulla sua vita sentimentale alimentando di fatto misteri e rumors. Sbirciando in rete, infatti, non si reperiscono moltissime informazioni sulla vita privata dell’artista, a cui comunque sono stati attribuiti molto flirt nel corso degli anni. Uno in particolare è quello con Debora Iurato, con la quale ha partecipato ad una edizione di alcuni anni fa del Festival di Sanremo. Entrambi, più volte, hanno smentito ogni rumors.

SANGIOVANNI VINCITORE CATEGORIA CANTO AMICI 2021/ Out Aka7even e Deddy: è finalissima

Giovanni Caccamo è fidanzato? Il flirt smentito con Deborah Iurato

Gli appassionati di gossip avevano notato un certo feeling tra Giovanni Caccamo e Deborah Iurato in occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2016, ma sono stati loro stessi a spegnere sul nascere ogni indiscrezione. Lanciato da Franco Battiato, Giovanni Caccamo è diventato famoso al Festival di Sanremo 2015 con la canzone Ritornerò da te, poi nella edizione successiva si è classificato al terzo posto nella categoria Big con il brano Via da qui, cantato insieme a Deborah Iurato.

LEGGI ANCHE:

Vincitore Amici 2021, chi è?/ Testa a testa tra Sangiovanni e Giulia?FINALE AMICI 2021 SERALE/ Vincitore e diretta: Sangiovanni è il primo finalista

© RIPRODUZIONE RISERVATA