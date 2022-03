Giovanni Cassano, chi è il fratellastro Antonio Cassano condannato a 4 anni/ Furto aggravato e…

Chi è Giovanni Cassano

Dopo essere diventato una star di TikTok, Giovanni Cassano, fratellastro di Antonio Cassano, è stato arrestato nuovamente. L’accusa, questa volta, è di furto aggravato. Il 49enne pregiudicato non ha mai avuto rapporti con l’ex attaccante, nonostante i due abbiano lo stesso padre. L’uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione. La sentenza è stata emessa al termine del processo con rito abbreviato e riguarda un episodio avvenuto il 10 giugno 2021 a Sannicandro: un furto in appartamento. Cassano era accusato del corpo ed era stato arrestato a settembre 2021.

Giovanni Cassano è stato ritenuto responsabile per il furto aggravato. Secondo l’accusa, infatti, l’uomo avrebbe violato la sorveglianza speciale, ma non soltanto. Il ladro, che ha agito insieme a due complici non ancora identificati, è stato accusato anche per il possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente in quanto revocata. Più reati, dunque, che hanno portato il Giudice a decidere per quattro anni di reclusione.

Giovanni Cassano, dai social al carcere

Il furto, ad opera di Giovanni Cassano, fratellastro di Antonio, insieme ad altri due complici, è avvenuto con l’ausilio di una fiamma ossidrica usata per tagliare la cassaforte. Proprio dal fortino sono stati rubati gioielli, rolex e altri beni. Il valore complessivo della merce rubata è di 30mila euro. Cassano, assistito dall’avvocato Nicola Quaranta, si trova ormai da mesi ai domiciliari con braccialetto elettronico. Lo scorso gennaio, in seguito ad un aggravamento della misura cautelare, era però finito in carcere per una settimana.

Nei mesi scorsi, il fratellastro di Cassano è diventato una star dei social. Su Tik Tok, l’uomo si è esibito in balli, canti e video ironici nei quali si è divertito a mostrare con orgoglio i suoi cani e anche il braccialetto elettronico obbligatorio da quando è a gli arresti domiciliari. L’uomo, di 49 anni, è molto seguito sul noto social network: ben presto, infatti, è diventato una star con migliaia di followers.

