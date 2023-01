Giovanni Ciacci “Adriana Volpe si è scagliata contro di me”/ Le liti con Tina Cipollari e Antonella Mosetti

Giovanni Ciacci: le liti con i vip dopo il Grane Fratello

Giovanni Ciacci è stato pochi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. Il caso Bellavia è costata cara a Ciacci il quale è uscito dal reality durante un televoto flash: “Eravamo in cinque al televoto flash. Ma, con la campagna di odio che è stata fatta contro di me, sono stato eliminato proprio io. Sarà interessante scoprire chi c’era dietro a questo incitamento contro di me sui social network. Pubblicherò i nomi”, ha detto in una recente intervista sul settimanale Nuovo.

Giovanni Ciacci sbotta contro le critiche:"Basta menzogne!"/ "Marco Bellavia fingeva…"

Ciacci ha anche parlato delle liti avute con alcuni personaggi televisivi. Dopo la sua esperienza nel reality di Canale 5, ci sarebbe stato un allontanamento tra Ciacci e Adriana Volpe, con cui ha condotto su TV8 “Ogni mattina”: “Adriana era entrata nella Casa per farmi una sorpresa, poi ho saputo che si è scagliata contro di me riportando una frase che ho detto e che ripeterei. Continuo a pensare che Marco Bellavia fingesse”.

Giovanni Ciacci: "Al GF Vip mi hanno chiesto di fingere una storia"/ "Ma non sono..."

Giovanni Ciacci: scontri con Tina Cipollari e Antonella Mosetti

Giovanni Ciacci ha anche raccontato di un litigio con Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, l’ex del GF Vip ha svelato: “Quando era sposata con Kikò eravamo amici, dopo il divorzio lei ha cambiato idea”. Quando Ginevra Lamborghini è stata squalificata per il caso Bellavia, la Cipollari ha così commentato sui social: “Speravo fosse Ciacci il primo a essere squalificato peccato”. Anche Antonella Mosetti aveva commentato l’uscita del vip dalla casa del Grande Fratello: “Ciacci, Ciacci, la cattiveria torna sempre al mittente. Usa le persone e poi le butta nel cesso”. Su Nuovo, lo stylst ha spiegato i motivi di tale astio nei suoi confronti: “Ce l’ha con me perché anni fa le offrii una vacanza in un resort dove ho un negozio. Lei chiese soldi, cosa che non era prevista. Successivamente ha cercato lei ospitalità in un hotel di quella catena alberghiera ma gliel’hanno rifiutata. Penso che sia questo il motivo del suo risentimento”.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Ciacci "Dopo il GF Vip sto male"/ "Ho avuto brutti pensieri, non dormo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA