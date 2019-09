Giovanni Ciacci contro Freccero “Ti denuncio”/ “Detto Fatto? Dopo Caterina Balivo…”

Giovanni Ciacci contro Carlo Freccero dopo l’intervista rilasciata dal direttore di Rai2 al Fatto Quotidiano. Lo stylist ha avuto un problema con la Rai: per una condanna non poteva più lavorare a Detto Fatto, quindi ha chiesto le dimissioni. Questa è la versione data da Freccero, ma le sue dichiarazioni hanno suscitato l’immediata reazione di Ciacci. «Prima di dire cose inesatte sulla mia persona si informi dal bravissimo ufficio legale che è situato al piano di sotto a lei a Viale Mazzini. La saluto e ci vedremo presto in tribunale, perché io dico solo cose vere, verissime», ha scritto su Instagram. E poi ha concluso scrivendo «bacioni» e specificando che la citazione non è casuale. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini, su cui però lo stesso Freccero si è espresso spiegando che non ha avuto contatti con il leader della Lega. Ma Giovanni Ciacci ha annunciato anche al Fatto Quotidiano l’intenzione di procedere per le vie legali contro Carlo Freccero. «Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in corso che dura da cinque anni, siamo ancora al primo grado di dibattimento».

GIOVANNI CIACCI A FRECCERO “TI DENUNCIO”. SU DETTO FATTO E CATERINA BALIVO…

Il costumista è in causa con la Rai. Nell’intervista al Fatto Quotidiano ha spiegato che il procedimento riguarda il fatto che ha preso un vestito dalla Rai di Napoli senza la bolla e l’ha portato ad una mostra di Gattinoni in tv, dove la Rai era sponsor principale. «Io per aver portato un vestito senza bolla sono stato indagato per ricettazione», ha spiegato Giovanni Ciacci. Un’accusa importante, ma che lo stylist respinge in maniera netta. «Io ho solo portato il vestito da una parte all’altra». Questo contenzioso però non gli ha impedito di prender parte e Ballando con le Stelle, ad esempio. Poi è entrato nel merito dell’addio a Detto Fatto. «Me ne sono andato perché stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo». Giovanni Ciacci ha poi smentito di aver avuto problemi con Bianca Guaccero. «Per me una vale l’altra. Sono una spalla che aiuta la conduttrice, ripeto il programma è finito con l’uscita di Caterina Balivo».





