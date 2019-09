Giovanni Ciacci vs Detto Fatto e Bianca Guaccero/ Elisa D’Ospina: “che coraggio..”

Un like sui social di Giovanni Ciacci contro Detto Fatto e Bianca Guaccero ha scatenato la pronta reazione di Elisa Ospina che ha immediatamente replicato allo stilista lanciandogli una frecciatina. Giovanni Ciacci ha lasciato il proprio spazio all’interno della trasmissione di Raiudue condotta prima da Caterina Balivo e poi da Bianca Guaccero al termine della scorsa stragione. Una decisione dettata dalla voglia di cambiare di Giovanni Ciacci che è tornato ad essere affiancato alla trasmissione per il like lasciato al commento del giornalista Giuseppe Candela che, su Twitter, ha scritto: “Dura 2 ore e 20. Ancora a dare la colpa al traino ? Programma stravolto, con la guaccero che canta e recita. Era già in calo da gennaio”. Il like di Giovanni Ciacci non è passato inosservato all’occhio attento di Elisa D’Ospina che ha commentato così: “Che poi ci vuole coraggio ad andare contro Bianca Guaccero. Ma davvero tanto coraggio! Senza contare tutto il resto…”.

GIOVANNI CIACCI VS DETTO FATTO E BIANCA GUACCERO: I FAN RIMPIANGONO LA SUA PRESENZA

Giovanni Ciacci, attraverso il like messo al commento su Detto fatto sembra sia d’accordo con i fans del programma condotto da Bianca Guaccero che stanno bocciando le prime puntate. Sono tanti, infatti, glu utenti che, sul web, ammettono di trovare noiosa la trasmissione rimpiangendo proprio la presenza di Ciacci. “Manca Ciacci come l’aria, Mariotto insignificante”; “Manca Ciacci come l’aria, Mariotto insignificante” – scrivono gli utenti che, poi, si rivolgono direttamente a Bianca guaccero – “Ho l impressione che non ti diverti come l ‘anno scorso, senti tutto il peso e la responsabilità di questa conduzione, ma tranquilla tu sei brava e talentuosa, lasciati andare alla spontaneità e leggerezza”. Critiche che hanno attirato l’attenzione di Bianca Guaccero che ha risposto così: “Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore! Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata. State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto”.

