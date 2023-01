Giovanni Ciacci, insulti choc su HIV e minacce sul web: “Incazz*to e deluso”/ “Stanco di essere umiliato”

Giovanni Ciacci insultato sul web per la sua malattia: lo sfogo dell’ex gieffino

È un duro sfogo quello che Giovanni Ciacci ha affidato al suo profilo Instagram dopo aver ricevuto nuovi e ignobili insulti. Il celebre costumista e volto televisivo, in procinto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di rivelare pubblicamente di essere sieropositivo. La sua avventura nella Casa è poi finita male ma Ciacci si è detto deciso a continuare la sua battaglia contro l’ignoranza su un tema così delicato come l’HIV.

Nonostante ciò Ciacci continua ad essere bersagliato da insulti beceri proprio sulla sua malattia. Nelle ultime ore ha infatti postato lo screen di alcuni di questi insulti, lasciandosi poi andare ad un duro sfogo. “Penso che le mie dichiarazioni, le denunce fatte, lo spiegare di cosa sia nel 2023 vivere con un’infezione da HIV non siano servite a nulla se ancora ci sono persone che scrivono questo, sono amareggiato, incaz*ato, deluso“, è sbottato l’ex gieffino.

Giovanni Ciacci denuncia: “Dobbiamo mettere fine a questo odio social con leggi severe”

Giovanni Ciacci ha dunque continuato manifestando una forte delusione: “La mia presenza al GF Vip portando questo stigma sociale ancora aperto ha fallito, come hanno fallito tutti i media che ne hanno parlato, perché vuol dire che non lo abbiamo spiegato bene”. Ha poi lanciato un appello per agire contro gli hater: “Dobbiamo mettere fine a questo odio social, con leggi severe e soprattutto efficaci contro gli odiatori seriali, lo stato deve trovare una regolamentazione per l’uso dei social abbinati ad un codice fiscale”. Affranto per l’accaduto, Ciacci ha così concluso: “Sono veramente stanco di subire offese, minacce e umiliazioni solo perché ci ho messo la faccia”.

