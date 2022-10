Giovanni Ciacci “Marco prende psicofarmaci, non può stare al GF”/ Web si indigna e…

Giovanni Ciacci vuole Marco Bellavia fuori dal GF?

Giovanni Ciacci duro e probabilmente anche preoccupato per il compagno d’avventura Marco Bellavia. Quest’ultimo, evidentemente alle prese con fragilità e situazioni personali piuttosto delicate, non sta vivendo un momento facile all’interno della casa del Grande Fratello VIP e ha chiesto aiuto ai suoi coinquilini. Tuttavia, Giovanni Ciacci è rimasto sbigottito quando ha scoperto che l’uomo assume psicofarmaci e che sta vivendo un momento estremamente delicato. Così ha puntato il dito contro la produzione, esprimendo dissenso in merito al coinvolgimento di Marco nel reality, considerando il suo momento difficile.

Giovanni Ciacci preoccupato per Marco Bellavia: “Prende psicofarmaci ed è al GF…siamo pazzi?”

“Ma non può entrare con gli psicofarmaci qua dentro, ma siamo pazzi?”, ha domandato perplesso Giovanni Ciacci nelle scorse ore. Un’esternazione che non è piaciuta a molti telespettatori del Grande Fratello VIP, che sul web hanno ripreso e redarguito Ciacci, il quale – proprio nella puntata serale di giovedì scorso – si era aperto sulla sua sieropositività. Adesso l’uomo ha preso una una posizione molto chiara nei confronti di Marco Bellavia, la cui situazione personale è ormai diventata un caso. Nella prossima puntata di certo il conduttore Alfonso Signorini non perderà l’occasione per approfondire la vicenda.

