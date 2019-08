GIOVANNI CIACCI, MORTO IL CANE AIMONE/ Foto, dolore su Instagram: “Mi mancherà”

Aimone era uno dei cani “vip”, in quanto cane di un vip. Il suo padrone, Giovanni Ciacci, lo portava spesso in tv, quando era ospite di qualche trasmissione, e anche negli studi di Detto fatto. Adesso, il suo cane non c’è più: Aimone se n’è andato dopo 11 anni di coccole e giochi lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. È stato lo stesso Ciacci ad annunciarlo su Instagram: “Ciao piccolo Aimone”, ha scritto, “mi mancherà tutto di te. Sono stati undici anni stupendi, spero che tu ora possa correre felice nel paradiso dei carlini…”. Tra i commenti spiccano quelli di Bianca Guaccero, Manila Nazzaro e soprattutto Antonella Clerici, che un lutto del genere l’ha affrontato da poco. Nel suo caso, a dirle addio, è stato il labrador Oliver. Anche lei era solita mostrarlo in video, e in più occasioni gli ha dedicato parole d’affetto. Anche dopo la sua scomparsa, di recente, è tornata a ricordare i momenti felici trascorsi in sua compagnia.

Fan vicini a Giovanni Ciacci

“È un grande dolore, solo chi ha un animale può capire”; “È come perdere una parte di noi, il dolore ti distrugge, ma piano piano ti rimane dentro un dolcissimo ricordo”; “Anche io avevo un cane che non c’è più, quanto ti capisco”. Questi solo alcuni dei commenti dei follower, che subito dopo il post gli hanno mostrato vicinanza e comprensione. Per Giovanni Ciacci, la perdita di Aimone è stata un duro colpo. La sua presenza in casa (e negli studi televisivi) la dava ormai per scontata, e salutare per sempre il suo carlino gli costa non poca fatica. In compenso, tante persone famose e non hanno inondato il suo profilo di like e commenti con le loro esperienze, dandogli sostegno e incoraggiandolo in un momento difficile.





© RIPRODUZIONE RISERVATA