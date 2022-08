Giovanni Ciacci primo concorrente al Gf vip 7/ Pubblico diviso, piovono critiche

Giovanni Ciacci divide con la notizia dell’ingresso nella Casa del Grande fratello vip 7

É ormai notizia ufficiale e fortemente dibattuta: il primo concorrente del Grande Fratello vip 7, il cui inizio é previsto a settembre 2022 su Canale 5, é l’opinionista e il trend-setter Giovanni Ciacci! A conferma della news che ora divide l’opinione del pubblico tv é giunta l’intervista dell’ex volto Rai concessa a Chi magazine, il giornale di cronaca rosa diretto dal conduttore del GF vip, Alfonso Signorini. In occasione dell’intervista rivelatrice, Giovanni Ciacci ha palesato che a motivarlo di più alla partecipazione al GF vip 7 é in particolare la sua malattia, che vorrebbe poter condividere con il grande pubblico del piccolo schermo. Il futuro gieffino vip ha scoperto di essere sieropositivo e ora vuole renderlo pubblico al Grande Fratello vip, in primis per combattere il grande tabù della sua malattia che regna sovrano nel nostro tempo. “Oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere», assicura lo stylist, che poi muove una contestazione alla società-. «Eppure ho capito sulla mia pelle che esiste ancora un grande stigma sociale». L’intervista di sfogo rivelatrice di Giovanni Ciacci poi prosegue ancora: “Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che se ne parlerà in un programma seguitissimo di prima serata». Per lo stilista tocca a lui ora fare chiarezza in TV sulla sua malattia: “Adesso, con le cure, il tasso nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Quindi essere prevenuti verso i sieropositivi non ha più senso».

Giovanni Ciacci sarà al Grande Fratello vip 7 anche per un invito alla prevenzione: “Certo che si muore ancora: chi non vuole o non può curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività”. Tuttavia il suo ingaggio nel cast del Grande Fratello vip ora divide l’opinione del pubblico tv via social.

Giovanni Ciacci tra critiche e supporto social

Il post che il profilo ufficiale Instagram di Giovanni Ciacci ha condiviso con il web, sull’ingaggio dello stilista nel cast del gioco dei vipponi, scatena ora le reazioni social più disparate del web. Da una parte si leggono commenti di chi, tra gli internauti, non vede di buon occhio l’idea del neo gieffino di fare puntare le luci dei riflettori sulla sua malattia, con tanto di annesso tornaconto economico: “Una sola parola, trash”; “Ma stai a casa”; “L’unico motivo oltre a Signorini per cui non guarderò quest’edizione”. Tuttavia non manca il supporto del web per Ciacci rispetto al nuovo ingaggio in TV, che proviene in primis dalle celebrities. Adriana Volpe destina allo stilista un cuore rosso e Filippo Nardi dedica al neo gieffino un sentito ” Grande Gio”. Insomma il sentiment social appare alquanto diviso sul futuro ingresso di Giovanni Ciacci nella Casa del Gf vip, ancor prima dell’inizio del gioco.

