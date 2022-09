“Giovanni Ciacci traditore e bugiardo”/ Patrizia De Blank attacca: “Un individuo…”

Giovanni Ciacci, comincia l’avventura al Grande Fratello Vip 7

Da poche ore, è ufficialmente cominciata l’avventura di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7. L’esperto di costume ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà durante la seconda puntata del reality show avendo un primo confronto con Pamela Prati con cui non c’è molta simpatia. L’ingresso nella casa del Grande Fratello vip ha provocato non solo la reazione di Pamela che si è limitata a salutarlo in modo glaciale, ma anche quella di Patrizia De Blanck.

La contessa, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, si è scagliata contro Ciacci reo di non aver rilasciato dichiarazioni nei suoi confronti durante la sua partecipazione alla quinta edizione del reality. Quelle usate dalla contessa nei confronti di Ciacci sono parole durissime.

Patrizia De Blanck contro Giovanni Ciacci

“Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi”, comincia così lo sfogo di Patrizia De Blanck su Giovanni Ciacci con cui, pare, l’amicizia sia finita.

“Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale “Oggi” dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia“, ha concluso Patrizia. Un attacco che potrebbe portare ad un duro confronto proprio nella casa del Grande Fratello Vip.

