Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli/ “Sorpresa a Pomeriggio 5. Compleanno insolito”

Tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 oggi 7 maggio ritroviamo anche Giovanni Conversano. Per l’ex tronista di Uomini e Donne è un giorno speciale: il suo compleanno. Anche Giovanni, così come Barbara D’Urso, è infatti nato il 7 maggio e ha deciso di festeggiarlo proprio in diretta su Canale 5. Al suo fianco c’è ovviamente la compagna Giada Pezzaioli e il loro bambino, Enea. “Questa è una giornata speciale….è il giorno del mio 41esimo compleanno. – ha scritto Conversano su Instagram, annunciando proprio la sua ospitata su Canale 5 – Un compleanno “diverso”. Ma sono certo che ritroveremo questi momenti e questi sorrisi. Lo racconteremo oggi a @pomeriggio5tv con la “sempreverde” @barbaracarmelitadurso”.

Giovanni Conversano, compleanno a Pomeriggio 5: “Ci sarà una sorpresa!”

Giovanni Conversano è dunque pronto a festeggiare il suo 41esimo compleanno assieme alla sua compagna e a suo figlio a Pomeriggio 5. Ma è proprio Giada Pezzaioli ad annunciare in una story su Instagram che “Ci sarà una sorpresa, quindi vi aspettiamo tutti collegati!” Di cosa si tratta? Che possa esserci un lieto annuncio da parte della coppia? In attesa di scoprirlo, Giovanni si gode i tantissimi messaggi di auguri ricevuti sui suoi profili social da parte dei fan: “Augurissimi Giovanni, sei grande!” scrive un utente; e ancora “Un compleanno insolito ma comunque bellissimo perché hai al tuo fianco la tua bellissima famiglia!”



