Giovanni Conversano è l’ex compagno della showgirl Serena Enardu, ospite quest’ultima della trasmissione Verissimo, in programma il 30 Novembre 2024. Durante lo show la donna racconterà del suo lavoro, del suo ingresso nel mondo dello spettacolo e probabilmente anche delle sue storie d’amore passate, in particolare quella con Giovanni

Giovanni Conversano nasce il 7 Maggio 1979 a Campi Salentina, un paesino in provincia di Lecce. Perde suo padre a soli 6 anni a causa di una malattia ed è figlio unico, si laurea a Lecce in Scienza dell’Educazione e poi si specializza in Psichiatria e Psicologia, ma oltre a questo va detto che inizialmente comincia la sua carriera come sportivo e nello specifico come giocatore di calcio.

Debutta in serie B con il Lecce, partecipa anche al reality sul Cervia, ‘Campioni Il sogno’ e abbandona prematuramente il mondo del calcio a causa di un brutto infortunio. Poi partecipa al reality Uomini e Donne di Maria De Filippi ed è qui che conosce Serena Enardu. La loro storia è piuttosto particolare e per diverso tempo appassiona i fan dello show.

Serena Enardu e l’ex compagno Giovanni Conversano: una storia controversa

Inizialmente Serena Enardu è la tronista e Giovanni è uno dei corteggiatori, la donna è intrigata ma allo stesso tempo ha dubbi circa la loro storia e alla fine abbandona il trono senza fare una scelta. Dopo poco tempo la situazione si ribalta ed è Serena a corteggiare il tronista Giovanni, i due si legano e inizia una storia d’amore. Dopo due anni la storia finisce per un presunto tradimento e Serena Enardu ne ha parlato in una lunga intervista a Fanpage:

“Tradimenti? Lo scoprii perchè una sua fiamma mi raccontò tutto ma non credo che fu l’unica volta che mi tradi‘, a lui piaceva creare scoop per finire sui giornali, creava il pettegolezzo e quando dissi che mi aveva tradito si arrabbiò. Non voleva passare per quello che aveva fatto terminare la storia in questo modo”. Anche Giovanni tornò a quella storia e ricordandola ha usato queste parole:

“Tra me e Serena non fu amore. Non puoi innamorarti di una donna vedendola mezzora al giorno, non è possibile e chi lo dice mente”, spiegando che era solo una storia di reality. Ora Giovanni Conversano è sposato con l’indossatrice Giada Pezzaioli e la coppia ha tre figli piccoli: Enea, Giada ed Ambra.