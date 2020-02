Giovanni Conversano ex di Serena Enardu/ “Lei è violenta. Pago? Uno zerbino”

Giovanni Conversano è l’ex di Serena Enardu, la concorrente recentemente eliminata dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini, e quest’oggi, sabato 22 febbraio 2020, ospite negli studi di Canale Cinque in qualità di ospite a “Verissimo”, la trasmissione capitanata da Silvia Toffanin. Negli ultimi tempi, Conversano non le ha certo mandate a dire a Serena, arrivando addirittura a ipotizzare in diretta televisiva che fra lei e Pago vi fosse già un accordo non scritto prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Una frecciatina al vetriolo a cui si è aggiunto il post velenoso scritto da Conversano proprio pochi minuti dopo l’eliminazione della Enardu dal Grande Fratello Vip: “Il pubblico sovrano aveva già deciso. Sei nella storia, tre volte su tre la gente ti ha voluta fuori. Fatti una domanda e datti una risposta, è finito il tempo in cui il vittimismo, l’ipocrisia e la menzogna avevano la meglio. Non hai mai imparato che chi semina vento, raccoglie tempesta!”. L’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” ha voluto dunque sottolineare come Serena sia stata sconfitta in tutte le nomination.

GIOVANNI CONVERSANO EX DI SERENA ENARDU: “LEI VIOLENTA CON PAGO”

Giovanni Conversano, come detto, è l’ex di Serena Enardu, oggi felicemente fidanzato con Giada Pezzaioli. In merito alla tormentata storia d’amore fra la stessa Enardu e il cantante Pago, Conversano al settimanale “Nuovo” dichiara: “Credo che lei non abbia rispetto per Pago e lui si è dimostrato uno zerbino, perché continua a difenderla. Per quanto uno possa essere innamorato, c’è un limite. Lei pretendeva che lui andasse contro suo fratello e anche questa è una cosa grave”. Giovanni Conversano ha rimarcato poi la violenza mostrata in televisione da Serena: “Ha spinto con aggressività Pago più volte con il dito mentre litigavano. Se lo avesse fatto lui, oggi parleremmo di violenza sulle donne: bisogna confrontarsi con le parole, non con le mani. Lei gli ha messo le corna davanti a tutti, ha espresso il suo gradimento sui social nei confronti di Alessandro pretendendo che Pago lo accettasse e che prendesse le sue difese… E ora è lui a chiedere scusa? Queste non sono certo relazioni civili”. Vedremo se Serena Enardu sceglierà di tornare sulla questione e ribattere a tono alle parole di Conversano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA