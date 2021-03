Giovanni Conversano/ “Ritorno in Tv? No, ormai non ho altro da dare, sono realista”

La vita del Giovanni Conversano tronista di Uomini e Donne è ormai soltanto un ricordo. Oggi l’uomo ha 42 anni, una bellissima famiglia e tanti nuovi progetti che non riguardano però il mondo televisivo. Lo rivela in diretta su RTL 102.5 News al giornalista Francesco Fredella, raccontando dunque com’è cambiata la sua vita. “Da quando non frequento più le televisioni e non si può vivere come pensi, devi pensare a come vivere. La mia agenzia di comunicazione è ferma da un anno, fortunatamente in questi anni mi sono creato delle alternative. Una di queste è un’agenzia di consulenza manageriale”, ha chiarito Conversano che, dunque, non pensa affatto ad un ritorno in Tv. “Ho già dato, devo portare il pane in famiglia! – ha allora specificato – Non ho più niente da dare, sono realista!”

Giovanni Conversano racconta il progetto “Salento Family”

Giovanni Conversano ha una sola priorità adesso: la sua famiglia. La sua compagna Giada Pezzaioli, solo due mesi fa, ha dato alla luce il loro secondo figlio: la piccola Ambra, sorellina di Enea che ha oggi 4 anni. Proprio con la sua compagna, nel periodo del lockdown 2020, Conversano svela di aver messo a punto un altro progetto. Lo racconta su RTL 102.5 News: “Salento Family è un portale trasversale in cui si può trovare dal rivenditore di auto alla gastronomia di asporto. È multiservizio, tutte aziende con i quali abbiamo rapporti diretti, che selezioniamo e dunque la famiglia poi può affidarsi direttamente senza problemi.”

