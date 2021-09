Giovanni Floris/ “DiMartedì? Il nome l’ho scelto io”

Giovanni Floris ospite di Da noi a ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Il giornalista e conduttore televisivo è prontissimo per una nuova stagione di “Dimartedì”, il programma di successo dedicato all’attualità e alla politica in partenza dal 7 settembre come sempre su La7. Intervistato da Il Corriere, il giornalista ha rivelato quello che funziona di più oggi in tv: “le interviste e i confronti con i giornalisti”. Non solo ha confessato: “il nome DiMartedì l’ho scelto io. Serviva un nome facile per ripartire”. Una cosa è certa: oramai DiMartedì è uno dei talk più seguiti in tv con Florisi che ironizza però “aggiunga che è anche quello con più pubblicità”.

Poi il giornalista ha rivelato il suo consueto rituale prima di ogni puntata: “mi sveglio alle 7-7.30 e ascolto il Gr Rai. Poi mi alzo e leggo tutti i quotidiani. Faccio colazione. Rivedo con la mia squadra i blocchi perché di sicuro tre o quattro ospiti danno forfait e bisogna rimpiazzarli. Rivedo la scaletta e aggiungo domande qua e là. Pranzo intorno a mezzogiorno e mezzo. Poi dormo fino alle 15. Doccia, barba e vado in redazione. Alle quattro e mezzo cominciamo con le parti registrate, alle 21.15 siamo in diretta”.

Giovanni Floris e la malattia che più gli fa paura

Giovanni Floris durante tutta la sua carriera di conduttore televisivo ha saltato solo una puntata. “A Ballarò, nel 2009. Avevo l’influenza A/H1N1, c’era ospite la ministra Mariastella Gelmini che era incinta. L’allora ministro della Salute mi dissuase dall’andare in onda per il rischio contagio” – ha raccontato il giornalista che non nasconde di essere andato in video anche con la febbre a 40. Attenzione però a parlargli di malattie visto che non ha alcuna intenzione di rivelare quella che più di tutte gli fa paura: “non rispondo, non vorrei portarmi sfortuna”.

Tantissime le interviste celebri realizzate: dal Dalai Lama al segretario di Stato americano Condoleeza Rice, eppure anche lui ha paura: “di risultare impreparato, ma è anche la mia fortuna, perché mi costringe a studiare tantissimo. Però non arrivo mai a confondermi con chi intervisto”. Infine parlando di sogni nel cassetto ha rivelato : “quello di diventare allenatore di una squadra di dilettanti e aprire una trattoria”.



