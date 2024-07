E’ divenuto virale, e non poteva accadere altrimenti, il post di Giovanni Fuochi, ex militare dell’aeronautica che si è mostrato online con la divisa delle SS dichiarandosi apertamente fascista. Ne dà notizia il sito online del Corriere della Sera, sottolineando come lo stesso ex militare abbia pubblicato una foto con tanto di divisa degli ufficiali nazisti e il commento, eloquente: “Sinistrorsi vi aspetto”. Ma chi è Giovanni Fuochi? Il quotidiano di via Solferino lo descrive come un ex colonnello di Piacenza oggi in pensione, di conseguenza una persona di un certo livello, un alto ufficiale. Fatto sta che lo scorso 25 luglio, sulla sua pagina Facebook, l’uomo ha postato questo scatto choc, con numerose persone che hanno apprezzato, applaudendo la foto.