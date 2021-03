Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona, marito Ginevra Elkann/ Matrimonio e 3 figli

Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona è il marito di Ginevra Elkann, figlia di Margherita Agnelli e Alain Elkann nonché sorella di John e Lapo. La coppia è felicemente sposata dal 2009: 12 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di tre splendidi figli Giacomo, Pietro e Marella. Sulla coppia si conosce davvero poco nonostante lei sia la nipote dell’avvocato Gianni Agnelli. La terzogenita figlia di Alain Elkann e Margherita Agnelli ha sposato il suo “principe” con un rito cattolico a Marrakesh, in Marocco. Una cerimonia riservata quella organizzata dalla nipote di Gianni Agnelli che ha voluto festeggiare il giorno più bello della sua vita in compagnia di pochissimi amici e parenti. Ginevra Elkann ha scelto per il giorno del suo matrimonio un abito bianco di Lanvin, mentre Giovanni, discendente di una delle più antiche famiglie della nobiltà romana e napoletana, ha puntato sul sicuro indossando il tight.

Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona e Ginevra Elkann: matrimonio a Marrakesh

Ginevra Elkann e Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona sono sposati da 12 anni. Per il giorno del loro matrimonio la rampolla di casa Agnelli e il discendente di una delle più antiche famiglie della nobiltà romana e napoletana ha deciso di volare in Marocco. La metà prescelta è stata Marrakesh dove hanno pronunciato il lieto si con una cerimonia cattolica e successivamente hanno festeggiato con un ricevimento intimo e privata presso la villa della nonna Marella Agnelli. Successivamente la coppia di neo sposi ha festeggiato il secondo round con un party esclusivo a Moncalieri, presso la villa di Alain Elkann. Se Ginevra Elkann è una regista di spiccato talento, Giovanni Gaetani si occupa delle aziende agricole della sua famiglia.



