Giovanni Luca Zammarchi e Anita, marito e figlia Simona Molinari/ “Si fida me, ma…”

Giovanni Luca Zammarchi è il marito della talentuosa cantante Simona Molinari. Rimasto nell’ombra fino al fatidico sì, ora il suo compagno non si tira indietro e non rinuncia ad apparire in pubblico in sua compagnia. La coppia, ormai, è salita all’altare da alcuni anni: le nozze si sono celebrate il 31 agosto del 2019, ovvero quattro anni dopo essere diventati genitori della loro prima ed unica figlia, Anita.

Curioso il fatto che Giovanni Luca Zammarchi e Simona Molinari stessero insieme già prima di ufficializzare il loro rapporto. Evidentemente i due hanno preferito proteggere la loro relazione dai rumors del gossip e dalla luce dei riflettori, anche se paradossalmente non hanno fatto altro che accrescere la curiosità dei fan nel corso degli anni. Da quando si sono sposati, invece, le cose sono leggermente cambiate, nel senso che la coppia si è sbottonata e aperta un po’ di più nei confronti del pubblico.

Giovanni Luca Zammarchi, marito Simona Molinari: l’amore per la figlia Anita

Simona Molinari ha citato raramente il marito Giovanni Luca Zammarchi, ma quando lo ha fatto non è mai stata banale. In un vecchia intervista concessa ai microfoni di Vanity Fair, la cantante aveva descritto il compagno come una persona estremamente intelligente e colta. “Inoltre si fida di me”, ha spiegato a proposito di tentazioni extra-coniugali. “Pensavo che se avessi cominciato non mi sarei fermata, però sono stata dall’altra parte e sono stata riempita di menzogne”.

Alla fine ha prevalso il buonsenso e i momenti difficili, ammesso che ci siano stati, sono stati superati abilmente. Grazie anche alla nascita della piccola Anita, il vero frutto del loro amore. “Ho pensato all’uomo che ho scelto, ad Anita che correva di qua e di là con l’argento vivo in corpo”, aveva raccontato Simona Molinari sui propri canali sociali.

