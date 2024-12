Giovanni Scifoni, chi è e carriera dell’attore: il retroscena sul maestro Paolo Poli

Eclettico e talentuoso attore del piccolo schermo, volto noto di numerose fiction televisive, Giovanni Scifoni ha inseguito sin da giovanissimo la passione per la recitazione. Nato a Roma nel 1976, l’attore ha studiato canto, pianoforte e recitazione, diplomandosi nel 1998 all’Accademia nazionale d’arte drammatica prima di dare il via alla sua carriera di grande successo, compiendo tournée teatrali con i grandi maestri della recitazione, come Paolo Poli.

“Lo adoro ma era cattivissimo con me“, ha raccontato l’attore parlando del suo maestro in un’intervista rilasciata a La volta buona lo scorso anno. “Diceva che avevo belle gambe, bei capelli ma mi mancava il talento. Mi chiamava ‘la scema’. Era il suo modo di fare, il suo mondo, o ci entravi dentro o eri morto. L’ultimo giorno di due anni di tournée, viene da me e mi fa: ‘Sei un po’ migliorato’. Basta“.

Giovanni Scifoni, le fiction televisive e il successo in Doc – Nelle tue mani

Oltre all’esperienza nel mondo teatrale, Giovanni Scifoni ha esordito al cinema nel 2003 nel film di Marco Tullio Giordana La meglio gioventù, mentre il debutto televisivo è arrivato nel 2005 nella miniserie Mio figlio di cui è stato il protagonista. Tantissime le fiction televisive che gli hanno portato un grande successo: Il peccato e la vergogna, Un medico in famiglia, Un passo dal cielo e Squadra antimafia.

Giovanni Scifoni ha recitato anche in Don Matteo, Leonardo e Viola come il mare, oltre al grandissimo successo in Doc – Nelle tue mani su Rai 1, dove ha vestito i panni di Enrico Sandri, braccio destro, grande amico e consigliere del protagonista, e dove ha recitato in tutte le stagioni sinora andate in onda, dal 2020 al 2024. Oltre all’esperienza attoriale, inoltre, la televisione gli ha anche regalato l’opportunità di lavorare nel 2018 come inviato e autore de Le Iene su Italia 1.

