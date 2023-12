Giovanni Scifoni: “Lando Buzzanca? Litigavamo spesso, era molto duro”/ “Paolo Poli? Era cattivissimo con me”

Giovanni Scifoni, ospite a La Volta Buona, racconta del rapporto con Lando Buzzanca e Paolo Poli

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Giovanni Scifoni si racconta tra carriera e vita privata. L’attore si divide tra teatro e TV, palcoscenici sui quali ha conosciuto figure importanti come Paolo Poli, che è stato suo maestro, e Lando Buzzanca.

Valeria Angione: “Grazie agli hater ho capito alcuni sbagli”/ “Gomorra 3? Cercavano una più piccola…”

Del primo ha rivelato: “Paolo Poli? Lo adoro ma era cattivissimo con me. Diceva che avevo belle gambe, bei capelli ma mi mancava il talento. Mi chiamava ‘la scema’. Era il suo modo di fare, il suo mondo, o ci entravi dentro o eri morto. L’ultimo giorno di due anni di tournée, viene da me e mi fa: ‘Sei un po’ migliorato’. Basta.” Di Lando Buzzanca Scifoni ha invece rivelato: “Ci stimavamo molto, però lui era molto duro, litigavamo molto spesso e per tante cose, anche semplicemente per come dicevo le battute… Quando però era il momento di girare facevamo pace ed era tutto dimenticato.”

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ "Vedo David diverso". L'avvertimento di Tina Cipollari: "Quello vero è..."

Giovanni Scifoni e la sua grande fobia per le buche nella sabbia

Giovanni Scifoni ha poi ammesso di avere una particolare fobia: “Io ho tantissima paura delle buche nella sabbia. Ho una paura assurda, ancestrale.” Ne ha poi spiegato il motivo: “Perché mia sorella da piccolo mi mise nella buca e rimasi quasi soffocato. Da allora cerco sempre di evitarle, anche se con due bambini in spiaggia è difficile.”

Giovanni infatti è sposato da molti anni con Elisabetta Cobre, una donna molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Di lei, in un’intervista di qualche tempo fa, dichiarò: “Ha sposato la parte cialtrona di me, la mia evanescenza quasi asessuata, con qualcosa di faunesco”. Insieme sono genitori di tre figli.

LDA: "Non ho proposto nessun brano ad Amadeus..."/ La verità del "grande assente" a Sanremo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA