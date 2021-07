Giovanni Scifoni “Doc? Avevamo paura di mandarla in onda”/ E sulla seconda stagione…

Ospite di Roberta Capua a Estate in diretta, nella puntata in onda oggi 16 luglio, Giovanni Scifoni racconta il suo lockdown vissuto in famiglia con moglie e tre figli ma anche dei prossimi progetti televisivi. Uno (e attesissimo) è la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero. Le riprese sono ancora in atto ma l’attore, – che nella fiction è Enrico Sandri, migliore amico del protagonista – non si sbilancia su ciò che ci attende nelle prossime puntate. Niente anticipazioni, dunque, ma qualche riflessione sulla prima stagione e sul suo successo non mancano da parte dell’attore. Scifoni, infatti, ha svelato che, inizialmente, c’erano preoccupazioni sulla messa in onda della serie proprio nel pieno della pandemia di Covid e del lockdown.

Giovanni Scifoni: “Il successo di Doc – Nelle tuscifonie mani? Ecco perché”

“Avevamo timore. Noi sentivamo anche una responsabilità. – ha ammesso Giovanni Scifoni a Estate in diretta, continuando – Significava andare in onda durante la pandemia e mandare in onda proprio medici, ospedali… avevamo paura di essere fuori luogo in un periodo in cui si viveva quello nella vita reale e invece ha funzionato.” L’attore spiega allora le motivazioni per le quali, secondo lui, Doc – Nelle tue mani ha avuto così successo: “Io credo che ha funzionato perché questa idea che il medico diventa paziente, e dunque tutti siamo pazienti, era esattamente quello che stavamo sperimentando in quel momento. Tutti avevamo una responsabilità verso qualcuno, ci siamo sentiti tutti più vicini. Poi era scritto molto bene.”

