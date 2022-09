Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ “Ha attitudine a risolvere qualsiasi cosa”

Giovanni Terzi, la spalla perfetta per Simona Ventura. Aspettando il matrimonio…

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Giovanni Terzi e Simona Ventura, aspettando il matrimonio che dovrebbe svolgersi nel 2023. L’annuncio delle nozze ha portato grande felicità a tutti i fan della coppia, ma soprattutto ai familiari e agli amici stretti di Giovanni e ‘Super Simo’. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, ad esempio, la sorella della conduttrice Sara si è detta entusiasta del matrimonio imminente e ha speso parole al miele per Giovanni Terzi, che considera la spalla ideale di Simona per quanto riguarda la vita sentimentale. “Rappresenta la certezza di averlo vicino sempre e comunque, la possibilità di potergli dire tutto e l’attitudine di lui a risolvere qualsiasi cosa”, il commento di Sara Ventura.

Simona Ventura nel mirino degli hater: "Sta diventando Emilio Fede"/ "Non sembra lei, troppo botox"

Giovanni Terzi e Simona Ventura, solo la fede calcistica li divide

Insomma Giovanni Terzi sembra possedere le qualità più importanti, quelle che “qualsiasi donna dovrebbe volere in un uomo”. L’unico aspetto ad allontanare l’ex assessore comunale di Milano e la conduttrice Simona Ventura, forse, è la fede calcistica. Mentre lui è un appassionato tifoso milanista, lei invece mantiene salda la sua passione per il Torino. Nessun passo verso il compagno nemmeno al derby Inter Milan, dove la presentatrice si era dichiarata neutrale. “Sono due squadre fantastiche, bellissime coreografie. Ho visto una Milano piena di energia, a parte qualche defic*ente che c’è sempre”, aveva commentato nei giorni scorsi Simona al termine della stracittadina.

LEGGI ANCHE:

Sara Ventura testimone al matrimonio di Simona e Giovanni Terzi?/ "Chiedete a loro"Simona Ventura: "Vorrei la seconda stagione di Ultima Fermata"/ "L'amore? Ci riprovo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA