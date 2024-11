Paola e Silvia, chi sono le ex mogli di Giovanni Terzi: il primo matrimonio

Giovanni Terzi, prima di conoscere Simona Ventura, innamorarsene e convolare a nozze con lei lo scorso luglio, ha avuto due matrimoni alle spalle coronati dalla nascita di due splendidi figli. Focalizzandosi sulla vita privata del noto giornalista e personaggio televisivo, nonché ex concorrente di Ballando con le stelle nell’edizione dello scorso anno, Giovanni Terzi è stato inizialmente legato a Paola, colei che è diventata la sua prima moglie ma della quale non sono disponibili molte informazioni a riguardo.

La coppia ha celebrato il matrimonio e dalla loro storia d’amore è nato il figlio Lodovico, il primogenito del giornalista; la coppia, tuttavia, si è separata dopo le nozze per motivi tutt’ora ignoti, pur avendo conservato un buon rapporto.

Giovanni Terzi, dal secondo matrimonio ai figli Lodovico e Giulio

Archiviato il primo matrimonio, Giovanni Terzi si è successivamente legato a Silvia Fondrieschi che è presto diventata la sua seconda moglie. La coppia è convolata a nozze e dal loro amore è nato Giulio Antonio, il loro primo e unico figlio di coppia nonché il secondogenito per il giornalista; anche in questo caso il rapporto non è durato ed è arrivata la separazione, conservando successivamente un buon legame. Ora, invece, Terzi è felicemente sposato con Simona Ventura; dopo qualche anno di fidanzamento, infatti, la coppia è convolata a nozze lo scorso luglio.

Giovanni Terzi ha inoltre un legame davvero speciale con i figli Lodovico e Giulio. In una vecchia intervista rilasciata al magazine Visto, il giornalista aveva confessato: “Spero che i miei figli percepiscano l’amore che ho per loro. Non penso ai miei figli e a quello che è stato mio papà con me, perché pur essendo un padre meraviglioso, è stato anche assente. E speri che comunque i tuoi figli siano benevoli nel comprendere gli errori che tutti i genitori fanno, in quanto comunque persone“.