Giovanni Terzi, madre di Simona Ventura commuove: “Ora posso morire”/ Lacrime a Ballando con le stelle 2023

Ballando con le stelle 2023: Anna Pagnoni (mamma di Simona Ventura) commuove tutti

A Ballando con le stelle 2023 i cinque giurati ed Alberto Matano non hanno preso in particolare simpatia Giovanni Terzi che, in coppia con Giada Lini, è spesso negli ultimi posti alla classifica. Il più cinico di tutti i Guillermo Mariotto che non perde occasione per criticarlo dandogli dell’inutile, del moscio mentre questa sera è arrivato persino a scimmiottarne la erre moscia. Dopo la delusione però, Giovanni Terzi ha ricevuto in regalo delle splendide parole dalla mamma di Simona Ventura e quindi sua futura suocera. Anna Pagnoni nel dettaglio gli ha confessato: “Io di Giovanni penso che è una persona deliziosa è l’uomo che tutte le donne dovrebbero incontrare nella vita, io lo rispetto tanto e gli voglio bene tantissimo perché non è stato facile con tutti i ragazzi”

Simona Ventura, proposta di matrimonio di Giovanni Terzi in diretta a Ballando/ "Ci sposiamo il 6 luglio?"

Giovanni Terzi è stato riempito di complimenti dalla signora Anna in una breve clip. La madre di Simona Ventura ha continuato: “Io quando li vedo a tavola tutti insieme posso anche morire adesso che son contenta. Io ti voglio bene, per me sei come un figlio e balli anche molto bene. All’inizio era un po’ rigido, un po’ un bastoncino mentre adesso balli come il principe di Asburgo. Ti voglio bene” Le dichiarazioni della signora Anna hanno commosso tutto lo studio di Ballando con le stelle mentre Giovanni Terzi è scoppiato in lacrime abbracciandola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA