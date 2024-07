Simona Ventura e la frecciata sull’Isola dei famosi/ “Programma usurato? Io saprei come farla rinascere”

Simona Ventura e la ricetta per la nuova Isola dei famosi: la frecciatina

Il passato della conduttrice e moglie di Giovanni Terzi è fortemente legato al reality attualmente su Canale Cinque, dopo aver vissuto i fasti migliori e gli inizi proprio sotto la guida di Simona Ventura, erano altri tempi, il programma rappresentava un’eccezione proprio come il Grande Fratello e la curiosità era ai massimi livelli, poi l’addio e Super Simo che in un momento più basso della sua carriera ha anche vissuto l’avventura da naufraga in Honduras, chissà che in futuro non possa tornare l’occasione di far incrociare nuovamente le strade, ma per adesso Simona Ventura preferisce non sbottonarsi più di tanto.

Ma nelle scorse ore la spalla di Paola Perego a Citofonare Rai2 non ha fatto mancare una battuta sul programma condotto nell’ultima edizione da Vladimir Luxuria: “Se lo trovo un programma usurato? Assolutamente no, non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare, però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico!” ha confessato Simona Ventura che ritroveremo dall’autunno sul piccolo schermo sempre sul secondo canale.

La conduttrice racconta il matrimonio con Giovanni Terzi

Freschissima di nozze, quella di Simona Ventura sarà un’estate di grandi festeggiamenti, visto che la presentatrice di Citofonare Rai2 subito dopo il matrimonio con Giovanni Terzi ha deciso di abbracciare le vacanze e godersi la luna di Miele il compagnia del giornalista.

Intervistata da Superguida TV, Simona Ventura ha svelato le mete scelte per celebrare i primi periodi da sposata con Giovanni Terzi: “Il viaggio di nozze lo sto già facendo, stiamo finendo, o meglio stiamo facendo il percorso che abbiamo organizzato qui nel Mediterraneo perché il 19 dovevo essere qui a Napoli, da domani andiamo poi in altri lidi, sono stati 10 giorni di viaggio di nozze, nella nostra bella Italia, perché dobbiamo dirlo siamo uno dei Paesi più belli al Mondo. C’è un posto che c’è rimasto nel cuore, Ventotene”.

