Giovanni Terzi malattia: “Ho perso 45% dei polmoni, non può migliorare”/ “Mia mamma è morta così in 3 anni”

Giovanni Terzi parla della sua malattia a Ballando con le stelle: “Uccide lentamente i polmoni, non si può fermare”

Per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 Giovanni Terzi è pronto a mostrare alla giuria i suoi miglioramenti. L’esibizione viene però anticipata da un video in cui il giornalista racconta un aspetto molto doloroso della sua vita: la sua malattia. “In questa prima puntata io ho già vinto perché tre anni fa mi hanno trovato una malattia rara genetica che aveva mia mamma.” ha esordito Terzi.

Giovanni Terzi e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2023/ La maledizione del "compagno di.."

Il giornalista si è dunque raccontato a cuore aperto: “Questa malattia uccide lentamente i polmoni. Io ho perso il 45% dei polmoni. Non può migliorare ma deve fermarsi.” Ha ricordato dunque come sua madre non abbia avuto scampo con questa malattia: “Questa malattia mi ha molto spaventato perché immediatamente il pensiero è tornato alla sofferenza di mia mamma che in tre anni se n’è andata. Ho avuto paura perché mi sono detto: ‘Ma proprio adesso che sono innamorato, i figli sono felici, stanno tutti bene…’.”

GIOVANNI TERZI E SIMONA VENTURA, QUANDO SI SPOSANO?/ Lui si sbilancia a Ballando: "Sono qui solo perché…"

Giovanni Terzi: “Simona Ventura mi è stata vicina sempre”

Terzi ha dunque parlato di Simona Ventura e della sua reazione alla malattia: “Allora, ricordandomi la sofferenza di mia mamma ho detto a Simona: ‘Se io sono messo così, io voglio andare via, non voglio darti il problema’. Lei però mi ha detto ‘Mai nella vita’. Noi ci diciamo che siamo ‘Noi uno'”. Oggi Terzi ammette che la malattia si è fermata, che non è più peggiorato: “Ora sto bene, mi sento benissimo”, ha concluso, pronto a scendere di nuovo in pista.

LEGGI ANCHE:

Simona Ventura e Giovanni Terzi concorrenti a Ballando con le stelle 2023/ Il video annuncio della coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA