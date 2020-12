Giovanni Terzi Vs Cinzia Tani a Storie Italiane/ “Mauro Romano? Non invento le cose!”

Giovanni Terzi sbotta a Storie Italiane quando qualcuno vuole prendere le distanze dalle sue parole sul caso di Mauro Romano. Il giornalista e compagno di Simona Ventura sa bene di quello che sta parlando perché è proprio lui ad aver preso a cuore questo caso ormai “storico” per seguire nuove piste che lo avrebbero portato fino a Dubai. Proprio in questi giorni si è tornato a parlare del caso del bambino sparito nel 1977 quando aveva solo sei anni. In un primo momento si era parlato di omicidio e il caso era stato archiviato ma il suo corpo non è mai stato trovato e forse solo perché il bimbo non sarebbe stato ucciso ma rapito e consegnato in adozione ad un ricco imprenditore di Dubai. Giovanni Terzi è molto interessato al caso e ospite di Storie Italiane lascia intendere che un suo amico del posto gli ha rivelato che non esiste la strada dell’azione negli Emirati.

Giovanni Terzi Vs Cinzia Tani a Storie Italiane per il caso Mauro Romano

A quel punto Eleonora Daniele fa subito un passo indietro dissociandosi dalle parole di Giovanni Terzi e rimandando tutto a quando avrà modo di informarsi sulla questione. Gli attacchi non mancano nemmeno da parte di Cinzia Tani, scrittrice ed opinionista. E’ proprio in questo momento che il giornalista chiarisce qualcosa e sbotta un po’ contro l’ospite di Storie Italiane: “Mi assumo la responsabilità di quello che ho detto, la mia fonte è la famiglia di questo sceicco, Cinzia non vado a dire cose senza senso, io prima di dire una cosa mi informo, lei ha detto che non è possibile in modo perentorio, io non mi invento cose di questa gravità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA