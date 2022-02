Giovanni Truppi, moglie e figlia Lucia/ La confessione, “Ho fatto coming out!”

La vita sentimentale di Giovanni Truppi: la dichiarazione d’amore a moglie e alla figlia in una canzone…

Giovanni Truppi è uno dei cantanti più in vista di questo Sanremo 2022. Il cantautore napoletano è in gara con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia“, il quale è esplicitamente dedicato alla moglie e alla figlia. Tuttavia il cantautore napoletano è piuttosto restio nel parlare della sua sfera privata: “Non è una cosa che mi va di sbandierare anche se è nel titolo quindi in qualche modo sbandiero, ho fatto coming out” – ha dichiarato al giornale online Fanpage.

Pur non parlando della sua famiglia e della sua vita privata, la canzone presentata al Festival di Sanremo 2022 è una chiara dichiarazione d’amore alla moglie, di cui non rivela nemmeno il nome. Almeno per il momento. Giovanni Truppi ha quarant’anni e vive a Bologna. Cinque album alle spalle. Sui social hanno scritto che “è la fusione tra Montemagno e Zerocalcare”.

Giovanni Truppi: esordi, album e collaborazioni…

“L’esempio più limpido e profondo dei un cantautorato vecchia maniera che sconfina nel surreale”. Così il Fatto Quotidiano ha presentato Giovanni Truppi, “un veterano della musica italiana”, anche se non così noto al grande pubblico.Dopo aver fatto parte del gruppo Le Baccanti, del 2010 al 2015, ha pubblicato tre album. Durante l’anno 2016, è stato il protagonista di un tour nazionale dove si esibisce tramite un pianoforte modificato personalmente del cantante: Truppi ha dichiarato di aver fatto a pezzi il suo pianoforte per poi rimontarlo. Un sistema che gli consente di staccare la tastiera dal corpo del piano, in modo da poterlo facilmente trasportare e al contempo creare uno strumento elettrico.

Aggiungendo dei pick up simili a quelli di una chitarra, Giovanni Truppi è riuscito a collegare alcuni jack rendendolo anche un pianoforte acustico. Nel 2010 Giovanni Truppi pubblica il suo primo album in studio C’è un me dentro di me, seguito nel 2013 dal secondo album Il mondo è come te lo metti in testa. Il 23 gennaio 2015 esce il suo terzo album in studio, Giovanni Truppi. Nel 2019 pubblica l’album Poesia e civiltà, caratterizzato da arrangiamenti più pop rispetto ai precedenti lavori e dall’introduzione di sintetizzatori.

Nel gennaio 2020, Giovanni Truppi ha pubblicato l’EP 5 che contiene nuove interpretazioni di tre brani tratti dall’album precedente, e due inediti. L’album è frutto della collaborazione con importanti artisti della musica italiana, quali Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Brunori Sas. Nel febbraio 2022, Giovanni Truppi sale per la prima volta sul palco dell’Ariston come cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2022: il brano che interpreta è Tuo padre, mia madre, Lucia.

