Giovanni Vernia è Prince/ Un salto di qualità per la finale (Tale e Quale Show)

Giovanni Vernia con l’imitazione di Price cerca il riscatto nella finale di Tale e Quale Show Il Torneo

Da Carosone a Prince: Giovanni Vernia dovrà fare un salto di qualità non indifferente in occasione dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. L’imitatore per ora si trova solo all’ottavo posto della classifica generale e con un totale di 77 punti che mette una distanza di 20 fra lui e chi la precede, ovvero Jessica Morlacchi. Troppi forse per aspirare ad un soprasso, anche se Vernia ha delle doti che sicuramente potrebbero permettergli di migliorare o mantenere quanto registrato fino ad oggi. “Oggi ti devo spiegare che cos’è il razzismo. Hai visto che cosa sta succedendo? A Balotelli hanno fatto il verso della scimmia. Addirittura una mamma al campetto ha detto ‘sporco negro’ a un bambino”, dice intanto sui social, mettendo in scena una finta discussione fra padre e figlio. “Siccome devo fare uno spettacolo a Roma e tu sei romana doc, insegnami un po’ di accento e cadenza”, dice invece nelle Storie alla truccatrice, mostrando solo una piccola parte della preparazione scenica per questa sera. Fra le clip troviamo anche uno scorcio della sua imitazione di Mika, uno dei cavalli di battaglia di Vernia.

Giovanni Vernia un’altro ko con Renato Carosone

Giovanni Vernia ha sfiorato il fondo della classifica anche nella precedente puntata di Tale e Quale Show 2019 – il Torneo, grazie alla sua trasformazione in Renato Carosone. Solo 36 punti per la sua versione di O Sarracino, nonostante la forte somiglianza fra il concorrente e il cantautore originale. “I complimenti sono molteplici, perchè la pronuncia del napoletano è eccellente. Hai trattato il napoletano come una lingua e quindi grazie. E poi un gigante della musica, perchè sembrano canzonette, ma sono piene di ironia e di forza. La somiglianza non è precisa sicuramente, ma questa parte qua [le guance e il naso, ndr]… il trucco ha fatto un lavoro meraviglioso”, ha detto Vincenzo Salemme. “Secondo me la somiglianza c’era, pure la voce e quindi ha fatto un’ottima esibizione”, ha aggiunto Giorgio Panariello. Per Loretta Goggi invece dal punto di vista musicale Vernia ha fatto un lavoro incredibile, meno bene invece l’aspetto fisico. Clicca qui per guardare il video di Giovanni Vernia.

