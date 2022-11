Giovannino di Tu sì que vales, chi è?/ Giovanni Iovino, com’è senza il travestimento: video

Chi è Giovannino di Tu sì que vales 2022

È ormai un amatissimo protagonista di Tu sì que vales, amato da piccoli e grandi e si prepara a tornare in studio anche per la finale di oggi 19 novembre: si tratta di Giovannino. Questo personaggio completamente vestito di rossi e dal viso blu è in realtà un attore di 26 anni, originario di Napoli. Il suo vero nome è Giovanni Iovino, cabarettista oltre che attore, che il pubblico ha visto anche al cinema, visto che tra i suoi ruoli più importati c’è quello della maschera di Pulcinella nel Pinocchio di Matteo Garrone.

È però proprio Tu sì que vales ad avergli dato la grande popolarità. I siparietti che lo vedono in studio protagonista insieme a Sabrina Ferilli sono tra i momenti più attesi dal pubblico a casa, che commenta appassionato sui social gli scontri tra i due.

Giovannino di Tu si que vales: qual è il vero volto di Giovanni Iovino

Giovannino ha fatto il suo esordio a Tu si que vales nella scorsa edizione. Il suo personaggio ha conquistato Maria De Filippi e il pubblico, al punto tale da essere riconfermato anche nell’edizione di quest’anno. Le liti e gli scontri con Sabrina Ferilli hanno appassionato il pubblico a casa, divertito da questi momenti che spezzano la tensione della gara. C’è da dire che ben poco invece si conosce della vita privata di Giovanni Iovino.

Il suo profilo Instagram è arricchito dai momenti nei panni di Giovannino a Tu sì que vales e nulla c’è invece sulla sua vita privata. Possiamo però svelarvi qual è il vero volto di Giovannino grazie a un video che lasciamo alla fine di questo articolo.

