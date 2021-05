Giro d’Italia 2021, passaggio a livello chiuso/ Video A Rieti 5 ciclisti fermi 40″

Al Giro d’Italia 2021 quest’oggi, lunedì 17 maggio 2021, si è verificato un accadimento decisamente curioso, che ha come protagonisti cinque corridori in fuga e un passaggio a livello rimasto… chiuso. Già, perché nel corso della tappa che da L’Aquila ha condotto la carovana rosa a Foligno, si è registrato un episodio ai limiti dell’incredibile: a Villa Reatina, località ubicata nelle immediate vicinanze di Rieti, i fuggitivi sono stati costretti a fermarsi davanti alle sbarre abbassate del passaggio a livello, con annesso semaforo rosso illuminato per ricordare il divieto di transito per via del sopraggiungere di un treno.

GIRO D’ITALIA 2021, PASSAGGIO A LIVELLO CHIUSO

Al Giro d’Italia 2021, così, si è assistito a un colpo di scena vero e proprio, con i concorrenti in fuga, che fino a quel momento avevano accumulato un margine di vantaggio quantificabile all’incirca in tre minuti sul resto del gruppo, che hanno dovuto togliere i piedi dai pedali e attendere il segnale di via libera prima di potere riprendere il proprio cammino. Uno stop di quaranta secondi circa del quale avrebbero volentieri fatto a meno e che ha portato il direttore della corsa, Allocchio, a scendere dalla macchina per verificare di persona quanto stava succedendo. Quando si dice “il bello della diretta”…

