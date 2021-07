Giroud al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri accelerano per la punta francese

CALCIOMERCATO NEWS, GIROUD PER L’ATTACCO

In casa Milan si lavora su più fronti in questi giorni di calciomercato estivo al fine di migliorare ulteriormente il piazzamento in campionato dello scorso anno e tornare trionfalmente a disputare la Champions League dopo una lunga assenza. Il nome più caldo accostato ai rossoneri per potenziare il reparto offensivo è quello di Olivier Giroud, attaccante francese del Chelsea con cui il contratto scadrà al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2022. A questo punto bisognerà vedere con quale formula il Milan riuscirà ad accordarsi con il club londinese, specialmente se verrà confermata la libertà promessagli dalla società per accordarsi con squadre straniere a costo zero, ma l’intenzione, come rivelato dal Corriere dello Sport, sarebbe quella di chiudere la trattativa entro questa settimana. Al giocatore andrebbero circa 4 milioni di euro a stagione firmando un contratto biennale in scadenza nel giugno del 2023.

CALCIOMERCATO NEWS, NON E’ L’UNICO SEGUITO

Nella passata stagione, culminata con la conquista della Champions League, Olivier Giroud ha messo a segno 11 reti tra campionato e coppe in 31 presenze complessive, fornendo il suo apporto all’intera squadra viste le sue carattaristiche di punta centrale. Stando alle rivelazioni provenienti da ilmilanista.it, il Milan potrebbe però anche decidere di virare su un altro obiettivo nel caso in cui non dovesse concludere con il Chelsea l’operazione Giroud in tempi brevi. L’alternativa designata sarebbe al momento il giovane serbo Luka Jovic, di proprietà del Real Madrid. Grazie ai buoni rapporti con i Blancos, Maldini potrebbe ottenere un prestito con riscatto per portare il ventitreenne a Milano.

