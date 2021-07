GIROUD AL MILAN?/ Calciomercato news, il francese sta per diventare un rossonero

CALCIOMERCATO NEWS, GIROUD VERSO IL MILAN

In casa Milan si lavora da tempo in funzione del calciomercato al fine di migliorare il secondo posto in campionato ottenuto lo scorso anno e puntare e tornare ai vertici del calcio europeo disputando una buona Champions League. Chi potrebbe fare al caso dei rossoneri è Olivier Giroud, attaccante trentaquattrenne di proprietà del Chelsea ma con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione. La punta francese potrebbe essere un tassello fondamentale per dare un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic viste le sue caratteristiche e stando alle ultime indiscrezioni il trasferimento potrebbe essere definito anche nella giornata odierna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe chiesto 2 milioni di euro abbassando la richiesta iniziale da 5 milioni formulata qualche giorno fa.

CALCIOMERCATO NEWS, PARERI POSITIVI SULLA PUNTA

L’arrivo di Olivier Giroud al Milan in questo calciomercato estivo potrebbe essere un colpo decisivo per i rossoneri. Intervistato dal club attraverso il proprio canale Twitch, l’ex Jean-Pierre Papin ha espresso un parere più che positivo sul connazionale spiegando: “Olivier è un amico, per me è un giocatore importantissimo. Lui fa sempre gol, quando è in Nazionale fa gol, al Chelsea fa gol, in Champions è capace di fare 4 gol in una partita. Ma gioca poco, non me lo spiego. Quando hai un giocatore come Giroud non puoi lasciarlo in panchina.” L’ex estremo difensore Marchegiani, interpellato ha Sky Sport, ha invece detto della punta: “È un giocatore internazionale. Il Milan ha sempre l’incognita Ibrahimovic: se sta bene gioca, perciò devi prendere un giocatore che accetti anche di star fuori. Mondiale 2018? Era estremamente funzionale a dei giocatori fortissimi.”

