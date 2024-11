CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RICCI OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Milan, in questi giorni di novembre, sembra essere orientato verso il potenziamento di uno specifico settore del campo, ovvero il centrocampo. Secondo i rumors emersi nei giorni scorsi, i rossoneri starebbero prendendo in considerazioni diversi elementi per migliorarsi in quel reparto e far crescere la squadra a disposizione del tecnico Paulo Fonseca. Il nome più caldo in orbita milanista in questo senso sembra rimanere sempre quello di Samuele Ricci, classe 2001 sotto contratto con il Torino almeno fino al 30 giugno del 2026, e quindi fino al termine della prossima stagione.

Calciomercato Milan News/ Occhi su Samuele Ricci, tentativo già a gennaio? (oggi 20 novembre 2024)

Il centrocampista ventitreenne nativo di Pontedera, dove è cresciuto nel settore giovanile per poi passare a quello dell’Empoli ed esordire in Serie A, ha attirato su di sè l’attenzione di molti addetti ai lavori attraverso il buon rendimento offerto in campo con le sue prestazioni in maglia granata e nell’annata calcistica che si sta disputando ha saputo collezionare già 14 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia servendo pure un assist vincente per i compagni. Stando a Tuttosport, il patron del Torino Urbano Cairo, come di consueto, non ha intenzione di fare sconti nel cedere i suoi giocatori ed il cartellino di Ricci sarebbe valutato oltre i 35 milioni di euro. Per questo motivo il Milan punta ad abbassare le pretese dei piemontesi inserendo nell’affare magari una contropartita tecnica con Luka Jovic il principale indiziato a salutare il capoluogo lombardo.

Rinnovo Theo Hernandez Milan/ Chiesti 8 milioni, l'agente: "Non è vero, nessuna trattativa" (10 ottobre 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SPUNTA TIMBER DEL FEYENOORD

Quello di Samuele Ricci, che ha recentemente riportato una distorsione ad una caviglia, non è però l’unico nome accostato al calciomercato Milan per quanto riguarda l’arrivo di nuovi elementi a centrocampo. I rossoneri potrebbero infatti avviare un derby di mercato con l’Inter per aggiudicarsi Reda Belahyane dall’Hellas Verona sebbene le indiscrezioni raccontino di come i nerazzurri potrebbero cercare di aggiudicarselo già a partire dalla finestra di gennaio. Un altro profilo che potrebbe fare al caso dei milanisti è poi quello di Morten Frendrup ma per il ventitreenne danese sarà necessario versare tra i 18 ed i 20 milioni di euro al Genoa.

Consigli Fantacalcio 2024/2025: quali giocatori del Milan comprare/ Morata e Pavlovic top? (31 agosto)

Guardando invece oltre i confini nazionali, il centrocampista che i dirigenti del Milan starebbero monitorando è Quinten Timber, ventitreenne olandese di proprietà del Feyenoord con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2026. A Milanello Timber troverebbe il connazionale Reijnders sebbene anche per lui sarà obbligatorio trattare sulla base di 20/25 milioni di euro così da convincere i biancorossi a liberarlo poichè sta vestendo un ruolo importante in questa stagione avendo già siglato quattro reti e regalato due assist vincenti ai suoi compagni in sedici presenze totali ottenute fra Eredivisie e Champions League.