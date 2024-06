Gisella Cardia, chi è veggente di Trevignano e presunti miracoli/ Dagli gnocchi moltiplicati alla gravidanza

CHI È GISELLA CARDIA, I PRESUNTI MIRACOLI E LE APPARIZIONI A TREVIGNANO

Da imprenditrice a veggente, il passo è stato breve per Gisella Cardia, ma non esente da problemi e guai giudiziari. La sua storia, al centro della nuova puntata di Le Iene Inside su Italia 1, parte da Trevignano Romano, dove Maria Giuseppe Scarpulla, questo il suo nome all’anagrafe, si è trasferita dopo il fallimento di una sua società, vicenda per la quale è stata condannata in primo grado per bancarotta fraudolenta, con pena sospesa. Di origine siciliana, si è trasferita nel comune laziale ed è qui che la sua vita è cambiata, perché sarebbero cominciati i fenomeni mistici che l’hanno resa famosa. Si ripetono da cinque anni, nei quali la sedicente veggente ha lanciato una fondazione che raccoglie molte donazioni, grazie alle quali ha acquistato un terreno, che gli sarebbe stato indicato dalla Madonna stessa.

Gianni Cardia, chi è marito veggente di Trevignano/ Dalla condanna per abusivismo all'inchiesta per truffa

In realtà, come ricostruito da Famiglia Cristiana, la prima scelta era un collina dove si lanciano deltaplanisti, che però non hanno voluto cedere il terreno, quindi la Madonna di Trevignano avrebbe cambiato luogo per il culto, dove Gisella Cardia ogni tre del mese la vedrebbe tramite apparizioni che richiamano diversi fedeli. Sui presunti miracoli si è esposto anche il Vaticano, eppure la sedicente veggente della Madonna di Trevignano sostiene di essere riuscita a moltiplicare gnocchi e pizza. Infatti, Gisella Cardia ha raccontato che un giorno un amico invitò tutte le persone riunite sulla collina a mangiare un gelato a casa sua, ma i bambini avevano fame, quindi venne proposto di organizzare una cena. Non c’era nulla da mangiare per 15 persone, se non un piatto di gnocchi e un po’ di coniglio, eppure mentre venivano riscaldati i piatti venivano riempiti e di fatto tutti, secondo Gisella Cardia, li avrebbero mangiati. “È incredibile questa cosa. Mentre versavo gli gnocchi il cibo non diminuiva, ma neanche quello della pentola“.

Madonna di Trevignano appare davvero?/ Cosa succede: dubbi del Vaticano su apparizioni e caso Gisella Cardia

LE LACRIME DI SANGUE, LE SCRITTE E LA GRAVIDANZA: GLI EVENTI MISTICI RACCONTATI DA GISELLA CARDIA

Le apparizioni di Gisella Cardia non riguardano solo la Madonna di Trevignano, perché sostiene di vedere anche Gesù, che ha definito “molto bello“, fornendo la tipica descrizione, quindi capelli lunghi e occhi azzurro-verdi. In questi anni è apparsa in diverse trasmissioni televisive raccontando diversi eventi mistici, come la lacrimazione della statua della Madonna, con il sangue che sarebbe in realtà animale stando a quanto poi emerso, e le stigmate sulle sue mani durante la Quaresima. Ma non è finita qui, perché la sedicente veggente avrebbe raccontato anche dei graffiti in aramaico comparsi a casa sua e sostenuto di aver riportato scritte sulla sua pelle, come quando durante il rosario, dopo essere tornata da un’altra stanza, si è messa una mano sul cuore e poi si è sbottonata la camicetta, mostrando sulla pelle il simbolo dell’ostia con la scritta “IHS”, che è la trascrizione latina dell’abbreviazione del nome greco di Gesù.

Luigi Avella, chi è l'ex amico di Gisella Cardia che l'ha denunciata/ Madonna di Trevignano e soldi...

Ci sono fedeli che hanno rivelato anche che Gisella Cardia avrebbe detto loro di essere rimasta incinta dello Spirito Santo e che il bambino sarebbe dovuto nascere l’8 dicembre 2017, giorno dell’Immacolata Concezione, e si sarebbe chiamato Emanuele. Ma non è nato nessun bambino e ciò fu giustificato come uno “scherzo” dello Spirito santo. A tutto ciò si accompagnano in questi anni, da parte di Gisella Cardia, annunci apocalittici, che hanno spinto molte persone a fare addirittura scorte di cibo e a barricarsi in casa, senza andare a lavoro. Fenomeni e presunti miracoli da cui il Vaticano ha preso le distanze, sconfessandola tramite la diocesi, ma ciò non ha fermato Gisella Cardia, così come non lo fa l’inchiesta della procura di Civitavecchia per truffa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA