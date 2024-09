NUOVA PROFEZIA CATASTROFICA DI GISELLA CARDIA

Gisella Cardia torna alla carica con una nuova profezia che mette in allarme i fedeli: secondo la sedicente veggente della Madonna di Trevignano, c’è una situazione di “grande pericolo” per l’Italia, in particolare per Roma. Nonostante sia stata scomunicata a marzo dalla diocesi di Civita Castellana, la sensitiva non ferma la sua attività, infatti torna con l’ennesimo messaggio per invitare tutti a convertirsi per evitare che il cataclisma colpisca tutta Europa, in particolare la capitale italiana.

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia e Andrea Piazzolla alleati/ "C'è un complotto", ma vengono denunciati

La sedicente veggente afferma di aver ricevuto questo messaggio di allarme direttamente dalla Madonna, quindi lo ha condiviso sui social nell’unico account che è ritenuto riconducibile a lei. Neppure i sigilli apposti sul terreno dove incontrava i fedeli ogni giorno tre del mese hanno fermato l’attività di proselitismo della Cardia, che per ora continua online.

Madonna di Trevignano: Tar rigetta il ricorso di Gisella Cardia/ "Campo delle Rose usato abusivamente"

Secondo la sensitiva, bisogna privarsi di orgoglio, invidia, gelosia, odio e rancore che dominano nel proprio cuore per far posto a giustizia, amore e correttezza, altrimenti “non ci sarà Pace nel mondo, ma sofferenza e morte“. Poi ha dichiarato che “Gerusalemme piangerà insieme all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania. L’Italia è in grande pericolo… soprattutto Roma!“.

MADONNA DI TREVIGNANO, GLI ALTRI MESSAGGI

Roma è finita spesso nei messaggi di Gisella Cardia, divenuta famosa anche perché sosteneva di essere in grado di moltiplicare gnocchi e pizza. Nella capitale italiana dovevano verificarsi diverse profezie che però non si sono mai avverate. Questo è ad esempio il caso del terremoto che aveva previsto nel 2016, anno in cui la veggente della Madonna di Trevignano aveva anche profetizzato altre sciagure, come pestilenza, miseria e vaiolo.

Radio Maria trasmette omelia pro Madonna di Trevignano/ Il direttore padre Livio si dissocia: cos'è successo

Era poi tornata alla carica tre anni dopo, chiedendo di pregare perché sarebbero arrivate pestilenze ed epidemie, sempre partendo da Roma, invece nell’aprile scorso si è lanciata con una previsione catastrofica in cui esortava addirittura a fare scorte perché si sarebbero verificati grandi terremoti nella capitale. Tra l’altro, tra i fedeli non sono mancate persone che hanno effettivamente seguito il suo consiglio, precipitandosi a fare spesa per riempire le proprie dispense, come documentato anche dai programmi televisivi che si sono occupati del “caso Cardia” in questi mesi.